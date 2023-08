Nuova allerta meteo in Emilia Romagna: venti di burrasca e temporali, ecco dove e quando

Bologna, 1 agosto 2023 - In attesa del temibile ciclone Circe, che piomberà sul Nord italia intorno al 3-4 agosto portando altra grandine e temporali e regalando un inizio d'estate che assomiglia piuttosto all'autunno, il tempo s'annuncia 'ballerino' in Emilia Romagna fin dalle prossime ore. Arpae infatti ha emesso un'allerta gialla per vento - a partire da oggi pomeriggio e fino alla mezzanotte del 3 agosto - nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

Burrasca oggi: ecco dove e fino a quando

Nel pomeriggio di oggi, martedì 1 agosto, Arpae prevede "sui rilievi centro-orientali venti di burrasca (tra 62 e 74 km/h) da sud-ovest, associati a ulteriori rinforzi di raffica di intensità superiore”. Ci sarà poi una pausa del maltempo per domani il 2 agosto, quando non sono previste allerte. Arpae però avverte, sempre per il 2 agosto: "Non si escludono probabili temporali sulla costa e sulla pianura in prossimità del Po al mattino e rovesci sparsi nella giornata, con venti di intensità sostenuta da est su mare e costa al mattino e da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali dal pomeriggio".

Maltempo già in azione

Anche gli esperti di 3BMeteo avvertono che la prima perturbazione d'agosto è già in azione: "L'instabilità - spiega il meteorologo Carlo Migliore - è l'incipit di un fronte atlantico che porterà altri forti temporali in giornata. Le zone più colpite saranno quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto, seguirà una breve pausa anticiclonica mercoledì e poi giovedì una seconda perturbazione più intensa porterà fenomeni più diffusi ma ancora una volta prevalentemente al Nord".

Il Sud invece è ancora alle prese con il caldo africano: “Sul resto della Penisola condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea che oltre a portare sole prevalente faranno salire anche le temperature nuovamente sulla soglia dei 40 gradi".

Trombe d'aria e grandinate: i danni

I danni della grandine e delle trombe d'aria in Emilia Romagna sono ingenti, e ben 43 sono i comuni coinvolti. Tetti scoperchiati, strutture crollate, tralicci e alberi abbattuti, coltivazioni danneggiate o distrutte, allagamenti. Con danni stimati per circa 29 milioni di euro a infrastrutture e beni pubblici, cui si sommano quelli agli edifici privati (oltre 126 milioni di euro) e alle attività produttive (73 milioni). Stime che potranno essere aggiornate nei prossimi giorni. Si consideri che, sulla base delle segnalazioni dei Comuni, risultano danneggiate 7mila abitazioni ad uso residenziale e 400 imprese.

Bonaccini chiede lo stato d’emergenza

Per questo motivo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi la richiesta al Governo del riconoscimento dello stato d’emergenza nazionale per gli eventi metereologici che nel mese di luglio hanno colpito i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna.

“La Regione fa tutto il possibile, dal Governo auspichiamo risposte immediate e concrete. Dove l’alluvione aveva già colpito, grandine e trombe d’aria hanno dato il colpo di grazia: il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e il meccanismo speditivo del contributo di primo sostegno da 5mila euro con anticipazione di 3mila euro, come per gli alluvionati, sono fondamentali”, ha detto il governatore.

La richiesta fa seguito al decreto dello stato di crisi regionale. Emessa anche un’ordinanza per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti causati dal maltempo

Previsioni meteo: la mappa