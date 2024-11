Allerta smog in Emilia Romagna, scattano i divieti: ecco quando

Bologna, 27 novembre 2024 – Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, sia domani (giovedì 28) che venerdì 29 saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le misure emergenziali per la qualità dell’aria, per contrastare l’inquinamento, sono state disposte a seguito del superamento della soglia di legge per il Pm10. Saranno in vigore nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti - fino a diesel euro 5 - nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti d'emergenza - spiega l'Arpae su suo sito - saranno attivi fino a venerdì 29 novembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino 'Liberiamolarià.

Le misure emergenziali

Nei comuni di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna si attivano le seguenti misure emergenziali: divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili e divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Nei Comuni sopra i 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e volontari, stop anche a tutti i veicoli diesel fino a euro 5 compreso nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30.