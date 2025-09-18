Alluvione e delocalizzazioni, quali sono i contributi per chi cambia casa

Ravenna, 18 settembre 2025 – Sono finalmente nero su bianco le norme che riguardano il capitolo più spinoso della ricostruzione che segue le alluvioni del 2023 e del 2024, quello dedicato cioè alle delocalizzazioni, dunque a quei frammenti di territorio in cui non sarà possibile ricostruire.

Il motto "dov'era e com'era” che ha accompagnato le reazioni dell'Italia ai terremoti appartiene al passato: è sopravvissuto al sisma dell'Aquila e di Amatrice, ma non ha potuto nulla contro la crisi climatica.

La Corte dei Conti ha approvato l'ordinanza della struttura commissariale sugli edifici gravemente danneggiati nei luoghi in cui non è possibile ricostruire: sono previsti contributi fino a un massimo di 2.350 euro a metro quadro. Sono inclusi "tutti i casi contemplati dalle norme vigenti”, spiega il presidenti dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. “Siamo riusciti ad alzare i tetti di indennizzo”. I soggetti che hanno i requisiti necessari decideranno su base volontaria se presentare richiesta di contributo: riceveranno in tal caso contributi da 2.200 euro al metro quadro per abitazioni fino ai 200 metri quadri di superficie complessiva; da 1.900 euro al metro quadro per la parte eccedente, da 200 metri quadri a 350; 1700 euro al metro quadro oltre i 350 metri quadri. E' previsto inoltre un importo forfetario di 150 euro al metro quadro a fronte dei costi per spese notarili e per la ricostruzione in un altro sito. Il contributo per la delocalizzazione può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità di chi fa richiesta. Sono previsti – come spiega il commissario Curcio – due percorsi distinti: “Uno dedicato a chi richiede il contributo per l’acquisto di una nuova area e le attività correlate, e un altro per chi opta per l’acquisto di un immobile già pronto”. I beneficiari potranno dunque utilizzare i contributi per edificare una nuova casa su un altro terreno di proprietà, per acquistare un’area edificabile per ricostruire, per comprare un immobile già pronto, oppure per comprare un immobile e ristrutturarlo, nell’ottica della rigenerazione urbana e del consumo di suolo zero. Non è tutto: il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione può richiedere anche il contributo per i danni ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile da delocalizzare, fino a un importo massimo complessivo di seimila euro per abitazione. La volontà di delocalizzare dovrà passare le forche caudine di una commissione tecnica straordinaria, che dovrà valutare la concreta impossibilità a mantenere l’immobile nel sito in cui si trova. Un possibile vulnus è dato dall'impossibilità di delocalizzare singole unità immobiliari che fanno parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità riguardi l’intero edificio; la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile. Se gli abitanti di un condominio intendono delocalizzare, dovranno tutti quanti concordare su questa decisione. Le aree su cui sorgono gli immobili demoliti o da demolire verranno gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile di singoli Comuni; gli oneri relativi alla demolizione sono rimborsati al Comune dal commissario straordinario. Quanto approvato dalla Corte dei Conti non è il 'Codice delle alluvioni' che la Regione Emilia Romagna avrebbe sognato, con uno sguardo realista al clima che attende il territorio col procedere dei decenni: «Auspichiamo che in futuro le casistiche possano essere ulteriormente ampliate», non nasconde il presidente de Pascale.