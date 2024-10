Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta

06:00

Modena, riaperti i ponti sul Secchia tra Modena e Soliera

Sono stati riaperti al traffico a partire dalle 7 i ponti del territorio modenese che erano stati chiusi a causa dell'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua del nodo idraulico, oltre il limite precauzionale, causato dal maltempo dei giorni scorsi. Si riaprono così, sul fiume Secchia, prima Ponte Alto e poi, in un momento successivo, ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. Per ora rimangono ancora chiusi al traffico il ponte sul Tiepido di via Curtatona, e, a cura della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. Per oggi è in vigore l’allerta arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.