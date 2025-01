Alluvione Emilia Romagna, Curcio: “Gli eventi continueranno, rafforziamo i sistemi di protezione”

Bologna, 28 gennaio 2025 – “Mentre questo lavoro va avanti gli eventi continueranno. Non abbiamo la possibilità di interferire con ciò che la natura deciderà, quindi mentre noi saremo al lavoro da subito per migliorare anche la cosiddetta resilienza, la capacità del territorio di rispondere meglio anche in maniera infrastrutturale, vanno contestualmente rafforzati i sistemi di protezione civile regionale”.

Il commissario per la ricostruzione post alluvione in Regione con il governatore Michele de Pascale (a sinistra): "Dobbiamo essere coscienti che mentre noi lavoriamo gli eventi continuano"

Curcio: “Investire sulle allerte e la gestione delle emergenze”

Lo ha detto il commissario alla ricostruzione per l'alluvione del 2023 Fabrizio Curcio, intervenendo in occasione della seduta dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. "Non è un tema che attiene al commissario, è un tema di confine - sottolinea Curcio - È è un tema sul quale continuare ad investire”, a partire dal sistema delle allerte e dalla gestione delle emergenze.

In aula Curcio, succeduto a inizio anno al generale Francesco Paolo Figliuolo, è tornato sulle indicazioni maturate nelle prime settimane di lavoro. "E' il mio secondo giorno formale da commissario- ricorda- ma non abbiamo certo atteso la 'carta' per confrontarci. Nessuno ha fermato nulla, il cambio del commissario non ha portato a fermare le macchine. Abbiamo preso un tempo breve per fare proposte, integrazioni e miglioramenti dei processi in corso, ma non in una logica del prima e del dopo. Non si tratta di cambiare l'impostazione ma di capire se le cose fatte hanno avuto la ricaduta che noi volevamo o servono modifiche".

Secondo Curcio "ci sono alcuni temi evidenti, come mettere insieme eventi del 2023 e 2024", visto che al momento il commissario dovrebbe occuparsi solo delle zone colpite nel maggio 2023. Su questo "c'è bisogno di una volontà più politica, credo che si possa ragionare su una proposta concreta e sostenibile". Per quanto riguarda la risorse, Curcio ribadisce un principio: "Se riusciamo a spendere possiamo chiedere, se non riusciamo a spendere chiedere è più difficile", sottolinea. Infine, i risarcimenti: le 2.500 domande pervenute finora "sono troppo esigue", occorre intervenire ad esempio "rivedendo il tema di anticipo e saldo", dice il commissario.

Di fronte alle alluvioni subite dall'Emilia-Romagna nel 2023 e 2024 "non ci si salva senza interventi strutturali di difesa del territorio". Per questo "serve uno scatto" e servono "interventi di grandi dimensioni, bacino per bacino". Lo scandisce il presidente della Regione, Michele de Pascale, questa mattina in Assemblea legislativa alla presenza del commissario Fabrizio Curcio.

"Sulle opere pubbliche - sostiene de Pascale - abbiamo bisogno di un cambio di passo ancora più deciso" rispetto ai rimborsi per cittadini e imprese. Il presidente parla di "opere manutentive e di prevenzione" sul territorio, e della loro "caduta a terra. Questa è la parte che ha funzionato meno - afferma de Pascale - non è solo questione di soldi. Le risorse ci sono, il vero tema è l'enpowerment delle strutture amministrative. A prescindere dalla compagine politica che governa, nessun Comune è in grado di moltiplicare le opere pubbliche a invarianza della propria struttura".

Quindi, insiste de Pascale, "abbiamo un'esigenza di definire insieme una capacità diversa di far cadere a terra le opere a supporto dei piccoli Comuni e della struttura regionale, che finora ha lavorato come nella gestione dell'ordinario. E questo non è possibile". Questo ragionamento porta quindi il presidente a insistere su un punto. "Abbiamo bisogno di uno scatto - ribadisce de Pascale - ora serve un piano di interventi, senza polemica sulla cifre. Ci sono 90 milioni di euro? Definiamo quelli, e poi ne chiediamo al Governo altri 90, in una logica di programmazione". Anche perché, mette in chiaro il presidente, "davanti agli eventi che abbiamo avuto non ci si salva senza interventi strutturali di difesa del territorio. Quindi abbiamo bisogno, bacino per bacino, di interventi di grandi dimensioni". Se ad esempio, cita de Pascale, "un ponte della ferrovia è un problema idraulico, va rialzato e serve una procedura speciale per farlo". Ma serve anche "una struttura commissariale col coltello tra i denti - aggiunge il presidente - con gli enti locali al suo fianco". Peraltro, ricorda de Pascale, "rischiamo che una parte significativa delle opere salti perché non più compatibile con i tempi del Pnrr. Lavoriamo insieme perché non ci sia un blocco".

"Di fronte ad eventi di questa portata non si schivano le pallottole come in Matrix – dice ancora il governatore de Pascale –. Eppure sulle alluvioni avvenute in Emilia-Romagna negli ultimi anni, la reazione della Repubblica è stata insufficiente". De Pascale apre la seduta sottolineando il fatto che le responsabilità di quanto accaduto vanno divise tra i vari enti che compongono lo Stato. "La responsabilità è stata tutta della Regione? E' legittimo pensarlo. E' tutta del Governo? E' altrettanto legittimo pensarlo, ma continuare in questo dibattito non è produttivo".

Il governatore propone dunque una "strada diversa", occorre "essere consapevoli che avremmo potuto fare meglio, me compreso, ora abbiamo la necessità di apportare cambiamenti". A cominciare, prosegue poi de Pascale da alcuni "colpi di cacciavite" sulle domande di risarcimento. A partire dal fatto che le risorse per la parte privata "ci sono", anche se le domande dei cittadini continuano ad essere poche. "Ne ho convinti almeno sette a fare domanda solo nell'ultima settimana durante i sopralluoghi", rivela il presidente, secondo cui "abbiamo bisogno di un check e recuperare un clima di positiva fiducia". Un cambio di passo "più radicale" serve invece sulle opere, a partire dalla unificazione della gestione per le alluvioni del 2023 e gli eventi del 2024. "Non vogliamo tirare la giacca e fare speculazioni ma ci sono eventi avvenuti negli stessi bacini che non possono essere affrontati da gestioni diverse".