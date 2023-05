Alluvione in Emilia Romagna, diretta 29 maggio 2023: oggi ‘solo’ allerta gialla. Il ministro Schillaci: “Rischi da acqua stagnante, va rimossa presto”. Domani Mattarella in visita

Bologna, 29 maggio 2023 - In Romagna domani si attende la visita del Capo dello Stato. Anche se il programma non è definito, Sergio Mattarella dovrebbe muoversi tra Cesena, Forlì (dove potrebbe incontrare un gruppo di volontari), Faenza (dove dovrebbe vedere i sindaci) ed uno spostamento in elicottero a Modigliana.

Dopo 12 giorni di allerte meteo rosse, sembra finalmente esserci una tregua e per oggi Arpae ha diramato un'allerta gialla, secondo cui non si escludono temporali sparsi di breve durata e permangono condizioni di criticità nelle pianure bolognese, cesenate e ravennate. I suoli, infatti, sono ancora saturi con le relative difficoltà nello smaltimento dell’acqua.

Per questo la situazione è ancora emergenziale. Visti gli ingenti danni provocati dall’alluvione, ieri il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha approvato un primo stralcio del Piano di interventi urgenti di protezione civile che definisce la destinazione dei primi 10 milioni di euro. È anche possibile inviare le domande per richiedere il contributo di autonoma sistemazione per gli sfollati, cioè per chi dovuto abbandonare la propria casa a causa dell’alluvione.

L'alluvione in Emilia Romagna

Sempre ieri, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è stato a Bologna e Forlì. Ha fatto il punto sulla riapertura di strade e ferrovie (l’elenco e la mappa di quelle che riaprono) – oggi tra l’altro tornano operativi i treni da Bologna a Rimini, anche nel tratto tra Faenza e Forlì – e ha sottolineato l’impegno del ministero su “interventi di ricucitura” del territorio.

Tutto il fango dei fiumi sta sfociando nei fiumi, per questo l’inizio della stagione estiva in Romagna è stato rimandato al 2 giugno.

Rimane, poi ancora aperta la partita del commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna. Una partita che si complica. Oltre al rebus sulla scelta del nome - sembra ormai scontata l'esclusione di Bonaccini dalla rosa dei candidati – ci sono divergenze nella maggioranza di governo sui tempi.