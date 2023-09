Alluvione in Emilia Romagna, Figliuolo: “Piattaforma per i risarcimenti entro il 15 settembre”

Rimini, 13 settembre 2023 - Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione per l'alluvione in Romagna, ha incontrato oggi (video) nella sede della Provincia il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il prefetto Rosa Maria Padovano. Con loro anche la vicepresidente della Regione, Irene Priolo.

Il generale Figliuolo con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (a sinistra) e la vicepresidente della Regione Irene Priolo (foto Petrangeli)

"Per i risarcimenti - ha spiegato Figliuolo - abbiamo messo in campo la piattaforma informatica con cui daremo mandato alla Regione Emilia-Romagna di adattare quella già in uso per il terremoto di dieci anni fa. Questo è un lavoro propedeutico alle ordinanze sul mondo produttivo, agricolo e non, e sulle famiglie. La piattaforma sarà in funzione entro il 15 novembre: in questo arco di tempo mettiamo a punto le ordinanze che sono complesse e che necessitano il confronto con tutto il mondo produttivo".

Stanziati 450 milioni entro l’anno

Il Commissario ha poi spiegato che dopo i 289 milioni “messi a terra a fine agosto per le somme urgenze”, ora “stiamo pensando a mettere in sicurezza il territorio” e per questo è stata messa una “ordinanza pilota sui fiumi, che troverà l'assenso della Regione entro oggi” e altre due dedicate alla rete viaria e altre opere. Tutto sommato, si “metterà a terra, per quest'anno” una somma di “quasi 450 milioni di euro”, fa i conti il generale.

L'ordinanza sui fiumi, ha osservato, "è, per i pareri di competenza, in visione all'Anac, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Ambiente perché in questa ordinanza abbiamo inserito delle semplificazioni, delle vere e proprie deroghe alle normative in vigore che daranno modo ai Comuni, alle Province, alla Regione di operare in maniera efficace, celere, ma sempre in ottemperanza a quelli che sono i principi di legalità, trasparenza, buona amministrazione. Daremo seguito con un Patto di Legalità - ha aggiunto Figliuolo - in analogia con quello che si è fatto per il sisma del 2012 e siamo in costante contatto con l'Anac e la Guardia di Finanza”.

Ristori al 100%

“Per ciò che riguarda la dotazione del commissario, sulla parte in conto capitale, quindi per le opere” infrastrutturali da compiere sul territorio colpito “non c'è nessun problema né per quest'anno, né per l'anno prossimo. Chiaramente incrementeremo la dotazione di parte corrente per poter passare poi ai ristori alle famiglie e alle imprese” alle quali “come ha detto il presidente Meloni, sarà assicurato il completo ristoro”, ha continuato Figliuolo dopo il sopralluogo e l'incontro con i sindaci della provincia di Rimini. “Io sono assolutamente certo che a breve ci sarà un aumento della dotazione in questo ambito da parte del commissario”, assicurato il commissario.

Successivamente il generale ha incontrato i sindaci della provincia, prima di partire per i due comuni più colpiti dal problema delle frane, Casteldelci e Sant'Agata Fetria.