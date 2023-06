Alluvione in Emilia Romagna, l’ex studente UniBo manda 50 euro dalla Turchia

Bologna, 7 giugno 2023 – Una banconota da 50 euro e una lettera scritta a mano in italiano. E’ questo il contenuto della busta arrivata in Regione al Presidente Stefano Bonaccini a sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna colpita dalla furia e dalla devastazione delle alluvioni delle scorse settimane.

La donazione e la lettera di Yusuf postata da Stefano Bonaccini

La lettera, con dentro un piccolo contributo, è stata inviata da Yusuf, ex studente turco dell’Università di Bologna.

“Salve sono Yusuf. Ero studente all’Università di Bologna e ho vissuto per tre anni a Bologna. Mi dispiace per l'alluvione in Emilia Romagna, dal profondo del mio cuore. Vi mando un aiuto piccolo. Vi abbraccio. Andrà tutto bene”, recita il testo scritto in italiano postato sui social da Stefano Bonaccini.

Un gesto di solidarietà che ha colpito il Presidente, tra i papabili come commissario per l’emergenza, che ha commentato così: “Piccoli gesti che scaldano il cuore”.

La lettera è partita dalla città di Usak, nella parte occidentale dell'Anatolia dove ora vive il ragazzo, il 23 maggio quando le immagini, i video e i racconti drammatici di chi è stato travolto dall’acqua e dal fango dei fiumi in piena o dai cumuli di terra e roccia delle frane stavano già facendo il giro del mondo.

Una dimostrazione concreta di vicinanza, che si va ad aggiungere alle tantissime iniziative – tra cui le raccolte fondi e i concerti – partite fin dalle prime ore dopo i drammatici eventi alluvionali, ad una regione che ha accolto un giovane ragazzo arrivato in Italia per formarsi e costruire il proprio futuro.