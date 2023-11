Alluvione, Figliuolo contro i sindaci delle zone colpite: ecco cosa ha detto

Bologna, 8 novembre 22023 - Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'alluvione, durante la visita oggi a Castenaso per fare il punto sulla ricostruzione, ha dichiarato: "A volte si legge di tutto sui giornali e me dispiace, in particolare, che a portarle all'attenzione siano pubblici amministratori. I quali, probabilmente, hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche".

Mormorio in sala: senza citarli mai direttamente, Figliuolo si riferisce evidentemente ad alcuni sindaci, in particolare si pensa a quelli dei territori più colpiti dall'alluvione, tra Ravenna e Cesena, che qua e là non hanno mancato di criticare la struttura della ricostruzione in mano al Governo.

6 foto Seconda visita del commissario a sei mesi dalle disastrose piogge

Le precisazioni del commissario all'alluvione

"Qualcuno è arrivato a dire - si toglie qualche sassolino il commissario - che i danni vengono liquidati in 25 anni, ma si tratta del mutuo che fa lo Stato per poi ridare i soldi dove li prende. In realtà il credito d'imposta, una volta che la pratica è istruita e il Comune di turno l'ha approvata e il commissario procede ai decreti di erogazione, viene immediatamente dato dagli istituti di credito. Nell'ordinanza non lo avevamo ancora scritto, perché non lo sapevamo ancora, ma faremo un'integrazione. Anche in questo caso, qualcuno ha detto 'il commissario nell'ordinanza dice che le imprese le rimborsa solo fino a 40.000 euro e le famiglie solo fino a 20.000'. Non è così. Quando si portano le finanze in registrazione alla Corte dei conti, bisogna avere un riferimento finanziario, un perimetro economico".

L'attacco ai sindaci

Quindi, si rammarica il generale sugli amministratori pubblici un po' critici: "Se queste cose le scrive uno qualunque a me sta bene, perché probabilmente non ha gli strumenti per capire l'ordinanza. Ma se lo dice qualcuno che è stato insieme a noi a costruire l'ordinanza, che è costata fatica, è costata sabati, domeniche e Ferragosto, con 60 persone al lavoro più tutte quelle che lavorano negli enti locali, a me sembra uno schiaffo a chi si impegna. E non lo accetto. Ve lo dico molto francamente".

Entra poi nel merito Figliuolo: "Il rimborso per legge arriva a coprire la totalità del danno asseverato e dimostrato. Il Governo ha messo a terra 1,5 miliardi di euro, non è che posso chiedere decine di miliardi da tenere in un conto perché poi nel frattempo arrivano le domande. Non funziona così. In questo modo, faremmo un danno ai cittadini prima dell'Emilia-Romagna e poi quelli di tutta Italia, tenendo ferme risorse che potrebbero servire a tanto altro. Faremmo debito di Stato senza poi erogare nulla. Mi dite - si rivolge in sala a Castenaso Figliuolo, parlando ai sindaci e alla vicepresidente della Regione Irene Priolo - come si fa a erogare dal 15 novembre al 31 dicembre uno, due, tre o quattro miliardi? Non arriverebbero neanche le domande. Dei 290 milioni di euro di somma urgenza, ho erogato solo poco più di 60,5 milioni. Ma non perché il generale non li vuole erogare, bensì perché i Comuni devono fare il loro lavoro per chiedere i rimborsi".

La questione dei rimborsi

Figliuolo spiega: "E' semplicissimo: devono procedere infatti al conto economico, o l'atto sostitutivo, per la somma urgenza. Certo, questo crea ulteriore lavoro - continua Figliuolo riferito ai Comuni - su altri lavori che già hanno. Li capisco. Il mio vuole essere un incoraggiamento, quindi: chiedete i rimborsi, che ve li diamo". Oppure, tornando alle polemiche, "qualcuno ha detto 'cosa ci vuole a fare un modulo a Roma'? Un modulo a Roma - replica ancora il generale - sono 40 pagine di ordinanze e ogni parola va pesata. Le ordinanze inoltre girano tre o quattro ministeri, per chiedere pareri. Non è che ci inventiamo le cose. Si lavora insieme: la stessa Regione ha appena ultimato, in questi giorni, la metrica sulle modalità di erogazione delle donazioni. Insomma, ci vuole tempo".

Il sindaco di Ravenna: “Le critiche? Non sono lesa maestà”

"Leggo con stupore le dichiarazioni del commissario Figliuolo - dice Michele de Pascale, sindaco di Ravenna - I Comuni stanno seguendo pedissequamente tutte le procedure, a volte eccessivamente burocratiche, per ricevere le risorse necessarie. Proprio per la stima che nutro nei suoi confronti, mi sento di dare al commissario Figliuolo un consiglio non richiesto che proviene proprio dalla vita quotidiana di un sindaco: non viva le critiche e i suggerimenti come lesa maestà, ma come sprone a fare sempre meglio". E aggiunge: "Per quel riguarda i rimborsi, come Provincia e Comune di Ravenna abbiamo fatto la richiesta e ricevuto l'anticipo. Altri Comuni chiederanno direttamente il saldo per non dover fare inspiegabilmente le procedure due volte, ma siamo davanti ad aspetti tecnici non di sostanza. In aggiunta a questi e ancora più rilevanti, sono però i quasi 90 milioni per nuove opere stradali che abbiamo richiesto come enti locali della provincia di Ravenna. Opere essenziali per garantire la sicurezza soprattutto in collina. Tutto questo mentre migliaia di famiglie e imprese attendono ancora con ansia e preoccupazione gli indennizzi promessi. Senza voler alimentare ulteriori polemiche, non riesco però proprio a capire come Figliuolo possa definire 'semplicissimo' il lavoro del sindaco di un comune alluvionato. Penso soprattutto a molti colleghi di piccoli Comuni di pianura o di collina".

Il Pd: "Parole sconcertanti"

Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd di Ravenna, va al contrattacco: "Trovo sconcertanti le dichiarazioni di Figliuolo e mi pare che sia lui che in tanti comuni ancora non si è fatto vedere che cerca uno spunto per fare polemica". E continua: "Ci vuole grande rispetto per il lavoro dei sindaci che, in questi mesi, si sono dati da fare enormemente per rendicontare i danni e richiedere gli indennizzi oltre che gli stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio".