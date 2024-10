Alluvione Emilia Romagna, dal Parlamento europeo arrivano quasi 400 milioni di euro per i danni causati nel maggio 2023

Bologna, 8 ottobre 2024 – Il Parlamento europeo ha approvato, con 632 voti a favore, sette voti contrari e tre astensioni, l'erogazione di 378,8 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna a seguito dei danni causati dalle alluvioni del maggio 2023 e di altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle alluvioni dell'ottobre e del novembre 2023, per un totale di 446,6 milioni stanziati attraverso il Fondo di solidarietà.

L'aiuto viene fornito nell'ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche Slovenia, Austria, Grecia e Francia. L'assistenza del Fondo coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica.

Gli 'angeli del fango': sono stati chiamati così i volontari che si sono messi a disposizione per liberare le strade dell'Emilia Romagna dall'acqua e dal fango nell'alluvione del maggio 2023

Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro "più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle inondazioni" e sottolineano come, dato il crescente numero di catastrofi, "il bilancio del Fondo di solidarietà o il suo equivalente dovrebbe essere ampliato in vista dell'imminente proposta della Commissione sul nuovo Quadro finanziario pluriennale.

"Con oltre il 98% dei voti a favore, arriva a compimento nei tempi previsti e senza intoppi il percorso iniziato nella commissione Bilancio dell'Eurocamera il mese scorso – hanno dichiarato gli eurodeputati del Partito Democratico Stefano Bonaccini e Dario Nardella -. L'Unione europea dimostra ancora una volta la propria solidarietà concreta nei confronti delle popolazioni dell' Emilia Romagna e della Toscana”.

Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social: “Un fondamentale sostegno per i territori colpiti e un importante segnale di solidarietà da parte dell'Europa che permetterà di eseguire interventi di riparazione e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate, oltre che operazioni di bonifica e prevenzione che in futuro potranno scongiurare ulteriori gravi danni ai cittadini".