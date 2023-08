Alluvione in Emilia Romgna: il 24 agosto tavolo tecnico con enti locali, e il 31 riunione con Figliuolo

Bologna, 15 agosto 2023 – Alluvione e ricostruzione, è in programma il 24 agosto la riunione fra le strutture tecniche: quella commissariale, quella della Regione Emilia-Romagna (Protezione civile e direzioni coinvolte), quella degli enti locali (in particolare i servizi viabilità delle Province) e territoriali, per continuare a impostare il lavoro della ripartenza.

Si tratta di un tavolo di routine come i numerosi che si sono svolti, dello stesso tenore, sempre in Regione, con cadenza quasi settimanale. Un incontro che è stato convocata dal generale Figliuolo, che però non la presiederà data la natura puramente tecnica.

Quindi, nessuna decisione di anticipare quella del 31 agosto (che però resta confermata). Saranno presenti il Generale e commissario alla ricostruzione, il governatore Stefano Bonaccini e tutti i componenti del Patto per il Lavoro e per il Clima (sindaci, Province, parti sociali).