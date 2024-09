Alluvione Emilia Romagna, a che punto sono i lavori di ripristino: le notizie in diretta

Bologna, 23 settembre 2024 – Mentre, in Romagna, nelle zone colpite dal maltempo della settimana scorsa e quindi dall’alluvione sono stati sospesi i pagamenti delle rate dei mutui, proseguono senza sosta i lavori di ripristino, anche di notte, utilizzando le torri faro. Gli sfollati sono ancora 600, mentre l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta operando incessantemente con sigillature, interventi sulle rotture degli argini e tutte le attività necessarie per metterli in sicurezza.

In questo modo a Traversara di Bagnacavallo, nel ravennate, l’acqua non fuoriesce più dalla rotta: nella giornata di ieri è stata completata la coronella che ha interrotto il flusso. Dalla serata di sabato è chiusa la rotta di Cotignola, mentre a Forlì sono terminati i lavori per il primo ripristino della sagoma e della quota dell’argine rotto dal Montone in destra idraulica, ed entro sera termineranno anche quelli in sinistra. Infine, nel bolognese, da subito è stato attivato il cantiere per la riparazione della rotta sull’Idice, estesa per 100 metri, con 4 ditte al lavoro simultaneamente.

Le notizie in diretta

Pompe idrauliche e i lavori della protezione civile in via Silvio Pellico a Faenza (foto Tedioli)