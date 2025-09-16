Alluvione in Romagna, un anno dopo l’incubo: “Da gennaio un cambio di passo”

Bologna, 16 settembre 2025 – Un anno dopo quell’incubo che nessuno avrebbe mai voluto rivivere. Due giorni, 18 e 19 settembre 2024, che hanno riportato alla mente le piogge del maggio 2023. Non solo. Sono state 48 ore in cui per la terza volta in poco più di 18 mesi, frane e allagamenti hanno distrutto zone come Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, gli argini fragili del Lamone in Bassa Romagna, e Traversara, città simbolo dell’esondazione del 2024.

I rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua appenninici hanno causato intensi fenomeni di erosione delle sponde, trasporti di materiale ed esondazioni, mentre gli elevati colmi di piena raggiunti nei tratti a valle hanno provocato tracimazioni diffuse e rotture arginali, con allagamenti e danni a edifici, attività produttive, viabilità. Oltre 350 millimetri di pioggia caduti in poche ore e quasi duemila sfollati in Romagna. Alla luce di quanto accaduto, a un anno dall’evento, oggi è intervenuto il presidente della Regione Michele de Pascale, annunciando «l’arrivo delle delocalizzazioni» da qui a poche settimane e invitando a chi risiede in zone a rischio alluvione di «cogliere a pieno l’opportunità di trasferirsi altrove: valutate prima di rinunciare, il rischio è che questa opportunità non torni».

Massima riservatezza del presidente per quanto riguarda le cifre che verranno risarcite agli alluvionati, ma annuncia di «aver ottenuto un miliardo dal governo per opere di riduzione del rischio, un fatto nuovo e non scontato. I tempi previsti sono lunghi, ma li vogliamo accelerare: entro fine anno presenteremo il piano da 500 milioni, anticipando noi le risorse dal 2026».