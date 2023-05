Alluvione in Emilia Romagna, il governo pronto a dichiarare lo stato di emergenza. Presto in arrivo i primi fondi

Bologna, 4 maggio 2023 – A meno di ventiquattro ore dalla giornata più difficile per l’Emilia-Romagna, flagellata dall’alluvione che ha colpito le province di Bologna e Ravenna causando due morti e centinaia di sfollati, il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza e a stanziare i primi fondi per la ricostruzione immediata.

Alluvione in Emilia Romagna: come si presentava Bagnacavallo la mattina del 4 maggio 2023 (Corelli)

La decisione, salvo sorprese dell’ultima ora, sarà presa oggi pomeriggio nel corso del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. L’esecutivo presieduto dal premier Giorgia Meloni dovrebbe mettere sul piatto diversi milioni di euro, all’incirca una decina, per fare fronte alle spese più urgenti e non rimandabili, una prassi consolidata di fronte a eventi atmosferici di questo genere (per l'alluvione delle Marche dello scorso settembre, ad esempio, il governo Draghi stanziò 5 milioni di euro).

La stima dei danni portati dalle inondazioni che si sono verificate tra martedì e mercoledì è ancora in corso, così come la quantificazione dei raccolti – non pochi, in ogni caso – che andranno persi a causa dell’alluvione.