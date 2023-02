Anziano segregato in garage, senza toilette e costretto a mangiare nella ciotola del cane: arrestato il figliastro

1024205970

Piacenza, 10 febbraio 2023 - Costringeva il patrigno di 72 anni a vivere in un garage, segregato in pochi metri quadri, in condizioni drammatiche: senza una toilette, l'anziano era addirittura ridotto a mangiare in ciotole per animali domestici.

Per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato il figliastro dell'uomo, trovato ieri pomeriggio chiuso nel garage di casa a Roncaglia, una frazione di Piacenza.

A liberarlo sono intervenuti gli agenti della Questura piacentina, che hanno ammanettato il figlio della moglie della vittima. La donna, molto più giovane di lui, l'aveva sposato alcuni anni fa.

La moglie e un altro parente - originari dell'Est Europa - sono stati denunciati a piede libero.

Il 72enne si trova ora in osservazione all'ospedale di Piacenza.

Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Colonna della Procura piacentina.