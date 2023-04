Romagna, ecco l’app che dice quanti sono in attesa al Pronto soccorso

Ravenna, 29 aprile 2023 – Un’applicazione sullo smartphone per controllare quante persone sono in attesa al Pronto soccorso e avere una stima – non sempre veritiera, in realtà – dei tempi di attesa. L’Ausl Romagna ha infatti lanciato un’app, chiamata banalmente ’Pronto Soccorso Romagna’, che permette al cittadino di avere informazioni e monitorare la coda nei sette presidi romagnoli: Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione. L’app al momento è a disposizione solo per i dispositivi Android (ma sarà "a breve anche su iOS", scrive l’Ausl in una nota) e all’apertura mostra automaticamente le informazioni relative al Pronto soccorso più vicino. Scorrendo lateralmente è possibile vedere i dati degli altri sei presidi, rilevare informazioni descrittive dei livelli di urgenza e i principali riferimenti telefonici.

La novità, in realtà, è solo poter visualizzare i dati anche sul telefono: si tratta, infatti, degli stessi numeri mostrati sugli schermi dentro ai Pronto soccorso, con il dato dei pazienti in coda diviso per codice colore. E anche il tempo di attesa è, appunto, solo una stima: la stessa riportata nel tabellone e ottenuta facendo una media dei tempi medi per quel codice colore nelle 24 ore precedenti. Non è una garanzia di essere visitati dopo quel lasso di tempo, e anzi chi è stato al Pronto soccorso con un codice di bassa gravità ha visto spesso quel numero riportato sugli schermi trascorrere senza che nulla cambiasse. Come il tabellone al Pronto soccorso, anche quello sullo smartphone si aggiorna ogni 30 minuti.

Ieri alle 15.30 ad esempio al Pronto soccorso del Santa Maria delle Croci c’erano 39 pazienti in attesa della presa in carico, 11 in osservazione, 32 in trattamento e 26 in attesa delle dimissioni. Erano presenti 3 codici rossi, tutti già in carico e con attesa 0 minuti, 11 codici arancione di cui 1 solo ancora da visitare e con un tempo di attesa medio di un’ora e 18 minuti, 62 codici azzurri (ovvero: paziente sofferente ma stabile) di cui 11 ancora da visitare con circa 2 ore di attesa, 26 codici verdi di cui 21 ancora da visitare e un tempo di attesa stimato di poco meno di tre ore e infine 3 codici bianchi, ancora tutti da visitare e con un tempo di attesa medio di oltre 6 ore (376 minuti in totale).

L’app si scarica gratuitamente e le informazioni che contiene a breve saranno rese disponibili anche sul sito www.auslromagna.it.