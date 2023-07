Lotta agli attacchi hacker, patto Regione-Polizia postale

Bologna, 24 luglio 2023- Contrastare i cyber attacchi, adottare misure di prevenzione per evitare minacce e incidenti informatici, fare informazione e formazione: questi sono i principali obiettivi del protocollo d’intesa, firmato oggi, tra la Regione Emilia Romagna e la Polizia Postale contro i crimini informatici, e sottoscritto anche Lepida ScpA e il C.O.S.C (centro operativo sicurezza cibernetica). “la strategia preventiva rappresenta la migliore arma per far fronte ad un progetto di sicurezza partecipata che consenta a tutte le forze in campo di fare la propria parte e raggiungere un elevato livello di collaborazione e sinergia istituzionale” ha affermato Isabella Fusiello, questore di Bologna.

Il protocollo, che ha validità triennale, prevede quindi un piano di collaborazione per analizzare le informazioni idonee ad evitare danni, per segnalare emergenze relative a vulnerabilità, minacce o incidenti e identificare l’origine degli attacchi. “Come regione abbiamo il dovere di collaborare con la polizia postale per combattere un problema che non riguarda solo imprese ed istituzioni, ma che coinvolge la popolazione” ha commentato Paola Salomoni, assessore regionale alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale, “vogliamo che i giovani abbiano consapevolezza dei rischi, e inoltre, con punti di facilitazione, cercheremo di estendere la formazione anche a chi non ha dimestichezza con i dispositivi elettronici, perché possono essere quelli più a rischio”.

È quindi un piano di supporto per la società a 360 gradi, coinvolge anche le scuole con eventi di sensibilizzazione sul tema. Non solo, è prevista un’attività formativa rivolta ai dipendenti della regione, Lepida e delle altre Pubbliche Amministrazioni sulle procedure di prevenzione e contrasto agli accessi illeciti. Inoltre, sarà realizzata una campagna di comunicazione con spot dedicati su piattaforme social e network televisivi. “C’è un grande nemico che vogliamo vincere: il pregiudizio della sottovalutazione del rischio.” ha dichiarato la dirigente del C.O.S.C Alessandra Belardini “Spesso sono proprio i genitori degli adolescenti a prendere sottogamba il pericolo, pensano che i figli siano troppo piccoli per comprendere i meccanismi di sicurezza, ma se sono grandi abbastanza da utilizzare la rete lo sono anche per comprenderne gli eventuali danni”.

Un problema dunque che riguarda tutti, la popolazione ma anche diverse realtà, da comuni grandi e piccoli alle aziende sanitarie, e purtroppo il numero di attacchi sta aumentando sempre di più nel tempo. “Sono tre i concetti chiave attorno al progetto: prevenire il danno, attraverso una comunità che fa formazione e informazione, avere le competenze tecniche di risolvere il problema qualora si presenti, e infine avere sistemi di allerta che ti permettono di sapere per tempo dell'attacco, per predisporre un maggiore livello di attenzione” ha concluso Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida.