“Ti amo, non farmi questo”, le ultime parole di Aurora morta a 13 anni dopo il volo dal balcone

Bologna, 10 ottobre 2025 – “Ti amo non puoi farmi questo”. Queste le parole che il 16enne imputato dell’omicidio della piccola Aurora morta dopo il volo dal settimo piano di un palazzone di Piacenza avrebbe confidato al 18enne compagno di cella. A raccontarlo sono gli avvocati Anna Ferraris e Mauro Caccuri che assistono la madre di Aurora Tila morta a 13 anni il 25 ottobre dello scorso anno.

“Il testimone ha detto esattamente che l'imputato gli ha confessato di aver buttato giù la ragazza dal balcone, mentre lei gli diceva ancora una volta di amarlo” questo che hanno raccontato i legali all'uscita del Tribunale per i minorenni di Bologna.

Dopo la confessione, il testimone e compagno di cella del giovanissimo imputato è stato portato via dai carabinieri verso le 11, dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni.

Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato condizionato all'ascolto di due consulenti medici della difesa, che sono stati sentiti la scorsa udienza, mentre oggi è stato sentito il consulente della Procura (Pm Simone Purgato).

"Il testimone ci ha detto che l'imputato gli ha rilasciato chiaramente una confessione piena, mentre erano in cella, all'arrivo in carcere, quando gli ha chiesto per quale motivo era finito dentro", ha spiegato la madre di Aurora, Morena Corbellini.

"Anche oggi l'imputato era in aula, non ha detto una parola, ed era molto molto seccato durante il racconto del suo ex compagno di cella", ha spiegato ancora l'avvocata Anna Ferraris. "Il testimone ha detto la verità in modo preciso e accurato, raccontando anche i particolari che gli sono stati riferiti - ha aggiunto Corbellini -. L'imputato l'ho guardato in faccia, era molto nervoso, è andato via sbattendo contro qualcosa. Siamo molto fiduciosi ora, è la svolta che ci aspettavamo". Il processo a questo punto sta per concludersi.

Nella prossima udienza, già fissata per il 3 novembre, ci sarà la discussione e poi probabilmente la sentenza.