Autostrade chiuse fantasma su Google Maps: dove in Emilia Romagna

Bologna, 1 dicembre 2024 – Strade chiuse fantasma questa mattina all’alba su Google Maps. Strade che invece erano aperte e dove non si sono registrati incidenti. È successo in alcuni punti dell’A1 e dell’A14 in Emilia Romagna, ovvero in Autosole tra Piacenza e Parma, ma anche tra Imola e Cesena.

Il navigatore indicava blocchi in realtà non esistenti, poi dopo un paio d’ore, intorno alle 8, le chiusure sono nuovamente sparite. Non si sono registrati disagi alla viabilità.

Ansa ha segnalato che ci sono state chiusure fantasma anche in altre autostrade d’Italia, come in Autobrennero a sud di Bolzano a sud di Trento e a sud di Verona.

Il malfunzionamento, essendo capitato di domenica mattina presto, non ha creato problemi, ma in altri casi in passato, bug di questo tipo hanno creato deviazioni di traffico consistenti e ingorghi.