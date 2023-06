Balneazione e divieti in Romagna, la Riviera torna tutta balneabile tranne in un punto

Bologna, 3 giugno 2023 - Tornano balneabili le acque di tutta la Riviera, dal ferrarese a Cattolica fatta eccezione per il solo tratto prospiciente a Casalborsetti (Comune di Ravenna) 100 metri a nord della foce del Canale Destra Reno: in pratica, 97 località balneabili su 98. Nei 6 punti ancora sopra i limiti è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa. Il campionamento aggiuntivo, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto il 2 giugno, e l’esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque. Le ordinanze di non balneabilità emanate dai sindaci saranno quindi revocate.

Bonaccini: “Fake news sul mare, furbi contro di noi”

Divieti di balneazione revocati a Marina Romea, Porto Corsini e in parte di Casalborsetti

Tornano balneabili le acque di tutti i lidi ravennati fatta eccezione per un piccolo tratto a Casalborsetti da foce del Canale Destra Reno fino all'altezza di via delle Gardenie. L’esito degli ultimi controlli effettuati da Arpae in relazione alla balneabilità delle acque dei lidi ravennati, temporaneamente vietata mercoledì 31 maggio, in diversi punti a causa delle conseguenze della recente alluvione, restituisce quindi un quadro in ulteriore miglioramento.

Da Marina Romea (compresa) andando verso sud fino a Lido di Savio (compreso) le acque sono tutte balneabili. Viene infatti revocato il divieto di balneabilità a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti in parte. Nella giornata di ieri era stato revocato il divieto per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante. Quello per la Bassona era già stato revocato l’altro ieri, mentre le acque prospicienti la spiaggia libera sud di Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio non erano state oggetto di divieto in quanto i valori erano risultati nella norma fin dal primo controllo. Rimane non balneabile soltanto Casalborsetti, (da foce del Canale Destra Reno fino a via delle Gardenie) mentre era già stato revocato nel tratto di mare 200 metri a sud del confine del poligono di tiro di Foce Reno.

Temporali e rischio fiumi in piena

Allerta meteo gialla per domenica 4 giugno

Allerta gialla per temporali sull'intera Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno assegnato un'allerta gialla per criticità idraulica alla pianura bolognese e alla costa e alla pianura romagnola e una per criticità idrogeologica alla collina romagnola, alla collina bolognese e alla collina emiliana centrale. Domani, si legge nell'allerta, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili inizialmente in area appenninica che in giornata potranno interessare anche le aree di pianura con possibili effetti e danni associati". In particolare, viene sottolineato "nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Inoltre, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi".

Criticità localizzate: ecco dove

Il codice giallo per la collina emiliana centrale è legata alla riattivazione della frana di Calita in Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate alla viabilità provinciale, mentre restano criticità localizzate nella pianura bolognese, con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua.