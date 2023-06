Divieto di balneazione in Romagna: dove viene revocato e dove resta

Ravenna, 2 giugno 2023 – Oggi giorno nuove analisi dell’acqua del Mare Adriatico, per testare la presenza di elementi nocivi all’uomo, a cominciare dai valori oltre la orma del batterio dell’escherichia coli. Mercoledì sono stati dichiarati off limits una ventina di tratti, ma ogni giorno i test migliorano e testimoniano il graduale ritorno alla normalità dopo l’alluvione e lo scarico dei fiumi in mare carico di fango (video). Anche se, purtroppo, per domani è stata emessa una nuova allerta meteo, arancione per la Romagna: i temporali in Appennino potrebbero portare a nuove piene.

Divieto di balneazione 2023: nuovi tratti sicuri in Romagna

Dove l’acqua è tornata pulita

Secondo quanto fa sapere la Regione, dopo l’ok alla spiaggia della Bassona di ieri, oggi i test sono tornati nella norma a:

Goro, nei lidi ferraresi

Cervia Milano Marittima nei tratti a nord del porto canale e 50 metri a sud del porto di Cervia

il campione di Savignano

i due test di San Mauro a Mare

il tratto a sud del Poligono di tiro Foce Reno a Ravenna

il tratto a sud della foce fiumi Uniti a Ravenna

Marina di Ravenna e Marina di Ravenna Sud (Ravenna)

Lido Adriano (Ravenna)

Ora quindi in questi tratti verranno revocati i divieti di balneazione

Dove resta il divieto di balneazione

Restano sopra i limiti le acque di Casalborsetti - 100 m Nord foce Canale Destra Reno, nel Comune di Ravenna, dove è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa.

L’assessore: io faccio il bagno

L’assessore regionale Andrea Corsini, romagnolo doc nato a Cervia, aveva già scommesso sulla qualità dell’acqua del nostro Adriatico: “Faccio un tuffo, e forse ne bevo un po’”, ha promesso ieri avviandosi verso Cervia. e ha spiegato: "Ci teniamo alla trasparenza e ancora di più alla sicurezza dei cittadini. “Voglio dire che dove c’è l’ok dell’Arpa, non c’è alcun rischio a fare il bagno”. Proprio a causa dell’alluvione, la Regione ha rinviato l’inizio della stagione balneare a oggi.