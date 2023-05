Bandiere Blu 2023 Emilia Romagna: l’elenco delle spiagge

Bologna, 12 maggio 2023 – Nel bel mezzo di una primavera che stenta a decollare, è già tempo di pensare all’estate: sì, perché è stato assegnato oggi, e sventolerà per l’intera durata della bella stagione, il vessillo delle Bandiere Blu, importante riconoscimento attribuito, a cadenza annuale, alle migliori località turistiche e balneari disseminate nelle regioni italiane (quest’anno 226).

Ecco le spiagge da sogno premiate nelle Marche

I criteri in base ai quali viene conferito l’ambito premio sono stati decisi dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) nel 1987 e riguardano svariati aspetti, dalla pulizia delle spiagge a quella delle acque, dall’accuratezza della raccolta differenziata alla molteplicità dei servizi offerti. Attenzione, non c’è solo il mare: tra i lidi italiani in classifica ci sono anche quelli di lago.

Tornando ai riconoscimenti fioccati per il 2023, l’Emilia-Romagna vede premiate 9 località con un'uscita e un nuovo ingresso. Non c’è più Cattolica (Rimini), ma c’è la new entry Gatteo Mare (Forlì-Cesena). Cattolica è l'unica località tra le premiate del 2022 che invece quest'anno non è stata riconfermata. Le altre spiagge sono le stesse del 2022: Comacchio (Ferrara), Ravenna e Cervia (Ravenna), San Mauro Pascoli e Cesenatico (Forlì-Cesena), Riccione, Bellaria-Igea Marina e Misano Adriatico.

Un solo cambiamento rispetto all’anno scorso, dunque, per le quattro province costiere della regione, ciascuna delle quali festeggia almeno un lido rientrato nel novero dei più ‘blu’ d’Italia. Un ottimo auspicio per l’avvio di una stagione finora sottotono a causa delle continue perturbazioni degli ultimi due mesi, ma attesa con fiducia e ottimismo da operatori turistici e amministrazioni territoriali.

Bandiere blu 2023: dove sono in Emilia Romagna

Più nel dettaglio, ecco i lidi premiati provincia per provincia in Emilia-Romagna:

Comacchio (Ferrara)

Nel Ferrarese, nel comune di Comacchio: Lido Spina, Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido degli Scacchi, Pomposa, Garibaldi, Lido degli Estensi.

Ravenna e Cervia (Ravenna)

Nel Ravennate: nel comune di Ravenna, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe e Casal Borsetti. Nel comune di Cervia, Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata.

San Mauro, Gatteo e Cesenatico (Forlì-Cesena)

In provincia di Forlì Cesena, nei comuni di San Mauro e Cesenatico, bandiera blu per i lidi di Zadina, Levante (Valverde, Villamarina) e Ponente. Si aggiunge Gatteo Mare.

Riccione, Bellaria e Misano (Rimini)

In provincia di Rimini, le spiagge di Riccione, Igea Marina (Bellaria Igea Marina); Brasile, Misano Centro e Porto Verde, Bandiera blu anche come approdo (Misano Adriatico), ma esce Regina dell’Adriatico (Cattolica).

Bandiere blu 2023: i criteri di assegnazione

Per ottenere l’assegnazione della Bandiera Blu è necessario rispettare una serie di criteri, elaborati dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Imprescindibile, per accedere alle valutazioni preliminari, la classificazione di ‘acque eccellenti’ e l’effettuazione di regolari campionamenti nel corso dei mesi estivi.

Tra i 32 requisiti da soddisfare per ottenere il riconoscimento, spiccano qualità delle acque e dei servizi, assieme a gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche, iniziative di educazione ambientale, informazione e divulgazione.