Pomeriggio di terrore: 29enne si barrica in casa con una pistola, poi tenta la fuga: arrestato

Parma, 27 aprile 2025 – Pomeriggio di terrore quello di qualche giorno fa a Noceto, in provincia di Parma. La notizia è stata diffusa solo oggi dai militari che hanno riferito di un 29enne che si era barricato in casa armato di pistola e in evidente stato di agitazione. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno chiesto l’aiuto di un ‘negoziatore’, figura specializzata nella mediazione e nella de-escalation delle situazioni di crisi. Il negoziatore ha iniziato a dialogare con il ragazzo, avvalendosi della preziosa collaborazione di un familiare.

Il ragazzo è stato così convinto a uscire di casa, un appartamento posto al terzo piano di un condominio al centro della cittadina parmense. Quando ha aperto la basculante del garage, il giovane ha tentato di salire a bordo della propria auto e scappare. Ma i carabinieri lo hanno bloccato.

Il 29enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina. Inoltre, è stata sequestrata una pistola Beretta, calibro 9, con il colpo in canna e la sicura inserita. Nell'appartamento sono stati trovati altri 22 proiettili, nel cassetto di un comodino. Il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia in carcere.