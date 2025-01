Lotteria Italia, Emilia Romagna in attesa dei biglietti vincenti: stasera l’estrazione, la diretta

19:11

Lotteria Italia, in Emilia Romagna +30% di biglietti venduti

Aumentano del 30,2% le vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportati da Agipronews, per l’edizione 2025 il totale tocca quota 802.580 biglietti, numeri che piazzano la regione al quarto posto in Italia per numero di tagliandi acquistati, preceduta solo da Lazio, Lombardia e Campania