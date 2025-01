Tutti i biglietti vincenti in Emilia Romagna della Lotteria Italia 2025 di prima, seconda, terza e quarta categoria: ecco dove

Bologna, 7 gennaio 2025 – Niente da fare per l’Emilia Romagna che non riesce ad ottenere nessun premio milionario per questa edizione 2025 della Lotteria Italia. Ci avevano creduto fino all’ultimo gli emiliano romagnoli, sperando di bissare magari i successi da 5 milioni di euro del 2023 a Bologna o da 1 milione di euro l’anno scorso in provincia di Rimini. E invece niente.

Quest'anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro di seconda categoria e 200 da 20 mila di quarta categoria.

Premi di prima categoria

I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il secondo premio di quest'anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).

Premi di seconda categoria

In Emilia Romagna ci sono due premi di seconda categoria da 100mila euro l’uno

O115657 CERVIA (RA)

F174624 SOLAROLO (RA)

Premi di terza e quarta categoria