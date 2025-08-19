Bimbo rischia di soffocare per un chicco di mais: come è stato salvato

Parma, 19 agosto 2025 – Ha rischiato di morire per un chicco di mais. Ma è stato salvato grazie a un complicato intervento chirurgico. E’ la storia a lieto fine di un bimbo di 2 anni e 8 mesi che presentava gravi difficoltà respiratorie quando è arrivato all’ospedale dei Bambini di Parma dal pronto soccorso di Piacenza. Il piccolo era stato portato lì dai genitori dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Infatti, qualche giorno prima, il bimbo aveva mangiato mais e un chicco si era posizionato subdolamente nella branca respiratoria sinistra con conseguenze potenzialmente fatali. Se in un primo momento questo aveva procurato solo tosse e una leggera difficoltà respiratoria, dando la percezione alla famiglia che l'episodio non fosse nulla di preoccupante, la situazione è gradualmente peggiorata.

Una volta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, le procedure diagnostiche hanno identificato un corpo estraneo, a superficie liscia e di colore giallo vivo, che chiudeva completamente il bronco principale sinistro procurando il collasso completo del polmone. Un chicco di mais, appunto.

"Risaliti alla diagnosi ho proceduto subito alla rimozione del chicco di mais”, spiega Mara Majori, direttrice dell'equipe di Pneumologia ed Endoscopia Toracica a Parma “con un intervento di broncoscopia rigida, in anestesia generale che ha consentito di liberare la via aerea. Il recupero della funzionalità del polmone sinistro, prosegue Majori, è stato difficoltoso con necessità di prolungare la ventilazione meccanica in terapia intensiva pediatrica per altri 4 giorni. Ora il bimbo è fuori pericolo, nei prossimi giorni potrà far ritorno a casa”.

L'operazione ha coinvolto anche l'equipe della 1°Anestesia e Rianimazione, insieme al personale infermieristico del Comparto Operatorio dell'Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma.