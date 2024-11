Blocco antismog in Emilia Romagna: il 5 novembre stop ai veicoli inquinanti

Bologna, 4 novembre 2024 - Primi blocchi antismog dell'autunno in Emilia-Romagna. Bollino rosso il 5 novembre 2024 per lo smog in tutte le province della regione. Le previsioni Arpae promettono polveri alte nei prossimi giorni: da qui le limitazioni emergenziali previste dall'accordo.

Lo stop, che riguarda i motori più inquinanti compresi i diesel euro 5 (dalle 8.30 alle 18.30 in tutti i capoluoghi e nei centri più grandi) è previsto per martedì fino al giorno successivo, mercoledì 6, quando è previsto un nuovo controllo.

Tra le altre misure previste dal piano regionale ci sono il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 10 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17, il divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio), il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) se la stufa ha una classe energetica bassa, il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.