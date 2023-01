Blocco traffico in Emilia Romagna: stop anche ai diesel Euro 5. Ecco dove e da quando

Allerta smog in Emilia Romagna

Bologna, 30 gennaio 2023 – Nuova allerta smog in Emilia-Romagna. Il nuovo bollettino 'Liberiamolaria' emesso oggi da Arpae assegna il bollino rosso alle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena per i previsti sforamenti dei livelli di polveri sottili.

Di conseguenza scattano da domani, martedì 31 gennaio, le misure emergenziali previste dal Piano regionale per la qualità dell'aria. In particolare entra in vigore lo stop ai veicoli più inquinanti compresi i motori fino al diesel euro 5. Le limitazioni saranno attive fino a dopodomani, mercoledì 1 febbraio, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino.

Ecco quali sono le misure emergenziali

Comuni Pair

- stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30. Dal 1° gennaio 2023 stop anche a veicoli diesel fino a euro 5 compreso

- abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C

- divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...)

- divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

- divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

- potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all'aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici

- divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni dell’agglomerato di Bologna, di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali

Comuni di pianura

- abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C

- divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

- divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali