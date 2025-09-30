Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ondata di freddoEletti MarcheClassifica preferenzeMappa risultatiElisabetta FranchiDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaBlocco del traffico in Emilia-Romagna, divieti da ottobre: chi non può circolare (e dove)
30 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cronaca
  4. Blocco del traffico in Emilia-Romagna, divieti da ottobre: chi non può circolare (e dove)

Blocco del traffico in Emilia-Romagna, divieti da ottobre: chi non può circolare (e dove)

Le misure per la qualità dell’aria in vigore fino al 31 marzo 2026 riguardano anche il riscaldamento e le combustioni all’aperto. Niente divieti per chi ha la ‘scatola nera’. Cosa succede se si sforano i limiti dello smog

Misure anti smog in Emilia-Romagna dal primo ottobre 2025: riguardano (non sempre) anche i Diesel euro 5

Misure anti smog in Emilia-Romagna dal primo ottobre 2025: riguardano (non sempre) anche i Diesel euro 5

Per approfondire:

Bologna, 30 settembre 2025 - Da domani, 1 ottobre, tornano in vigore in Emilia-Romagna i divieti per la qualità dell'aria: riguardano le auto, il riscaldamento e le combustioni all’aperto. Le misure dureranno fino al 31 marzo 2026.

Smog, i divieti per le auto

Nei Comuni di pianura, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), stop ai veicoli diesel fino a euro 4, benzina fino a euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a euro 2, ciclomotori e motocicli fino a euro 2.

Nei Comuni con più di 30.000 abitanti, nell'agglomerato di Bologna e nei Comuni volontari, ricorda la Regione Emilia-Romagna, le limitazioni si estendono in caso di attivazione delle misure emergenziali e anche alle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a euro 5.

Approfondisci:

Ondata di freddo e temporali: quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio

Ondata di freddo e temporali: quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio

Camini e combustioni all’aperto

Gli altri divieti riguardano l'utilizzo di caminetti e stufe a biomassa legnosa fino a 3 stelle incluse (se presente un impianto alternativo), lo stop all'abbruciamento dei residui vegetali e alle combustioni all'aperto, la riduzione delle temperature negli edifici (massimo 17 gradi per le attività industriali e 19 per le abitazioni, con una tolleranza di due gradi).

Superamento del limite Pm10: cosa cambia

Scattano misure emergenziali aggiuntive in caso di previsione di superamenti del valore limite giornaliero di Pm10 e misure locali definite dai comuni al raggiungimento dei 25 superamenti del valore limite giornaliero di Pm10 nel proprio territorio.

Cos’è Move-In e chi può aderire

Cresce, intanto, l'utilizzo di Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), la "scatola nera" che dal 2023 consente ai proprietari di mezzi inclusi nelle misure antismog di ricevere un chilometraggio annuale da percorrere anche nelle aree normalmente interessate dalle restrizioni del traffico.

Ad oggi sono 8.868 i veicoli già registrati a Move-In in Emilia- Romagna che usufruiscono del servizio. Possono aderire i proprietari dei veicoli diesel fino ad euro 4 compreso, benzina fino a euro 2 compreso, gpl e metano fino a euro 2 compreso, motocicli e ciclomotori fino a euro 2 compreso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SmogInquinamentoAmbiente