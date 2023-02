Blocco del traffico confermato in Emilia Romagna: ecco dove e fino a quando

Smog blocco traffico

Bologna, 15 febbraio 2023 – È ancora allerta smog in Emilia Romagna. Secondo le ultime rilevazioni di Arpae, infatti, la qualità dell’aria risulta ancora scarsa e pertanto si confermano le misure emergenziali almeno fino a venerdì 17 febbraio. Bollino rosso in tutte le province: ecco tutte le misure da adottare. Divieto di circolazione: giorni e orari Per contrastare l’allerta smog prosegue la limitazione della circolazione del traffico in tutta la regione. Stop ai veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei centri abitati delle province, dalle 8,30 alle 18,30. Il divieto scatta domani 16 febbraio e sarà valido fino a venerdì 17, giorno di emissione del nuovo bollettino Liberiamolaria, che conterrà le linee guida da adottare per i giorni successivi. Ricordiamo che scatta anche il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Allerta smog: tutti i divieti Fra le misure previste, oltre al blocco traffico, c’è l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17. Ecco di seguito tutti i divieti. Comuni Pair: tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30 abbassamento temperature...