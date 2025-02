Blocco del traffico in Emilia Romagna per lo smog da bollino rosso: quando e per chi

Bologna, 24 febbraio 2025 – Smog da bollino rosso in Emilia-Romagna. L’allerta nelle province emiliane era già scattata sabato 22 febbraio ma da oggi le misure verranno estese anche alle città romagnole.

Pertanto fino a mercoledì 26 febbraio incluso in tutta la regione saranno in vigore limitazioni ulteriori, fra cui lo stop dei veicoli fino ai diesel Euro 5 compresi.

Le misure straordinarie vengono attivate quando l'Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) accerta che i livelli di Pm10 (ovvero le polveri fini quindi particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo) hanno superato il limite giornaliero per tre giorni consecutivi rispetto ai valori di riferimento. Queste misure restano in vigore dal giorno successivo a quello di rilevamento fino al successivo controllo.

Infatti il 26 febbraio, l’Arpae effettuerà nuovamente il controllo della qualità dell’aria e emetterà il nuovo bollettino.

Le misure emergenziali comportano lo stop dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli:

Diesel euro 5 e precedenti

Benzina euro 2 e precedenti

Gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti

Ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti

Inoltre è stato disposto anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, l’impossibilità di usare biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Fino al 31 marzo 2025, l'Emilia-Romagna ha introdotto delle misure per migliorare la qualità dell'aria. Dal lunedì al venerdì e la domenica a Bologna, dalle 8.30 alle 18.30, sono vietati alla circolazione i seguenti veicoli:

Motocicli e ciclomotori fino a Euro 1

Auto a benzina fino a Euro 2

Veicoli diesel fino a Euro 4

Veicoli benzina-metano e benzina-gpl fino a Euro 1

In aggiunta a queste restrizioni temporanee, fino al 31 marzo 2025, restano in vigore altre misure strutturali regionali. Infatti non si potrà: bruciare residui vegetali, salvo deroghe specifiche, utilizzare impianti di riscaldamento a biomassa con meno di 3 stelle, quando sono presenti alternative e accendere fuochi all'aperto, esclusi i barbecue, salvo autorizzazioni per eventi organizzati o approvati dalle autorità comunali.