Blocco del traffico in Emilia Romagna: resta il bollino rosso per lo smog, fino a quando

Bologna, 7 marzo – Smog ancora da bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna: le misure emergenziali già in vigore da martedì 4 marzo - fra cui lo stop ai veicoli fino a diesel Euro 5 compresi nei centri abitati sopra i 30mila abitanti, dalle 8:30 alle 18:30 - sono prorogate fino a lunedì 10 marzo compreso. Saranno interessati dalle misure tutti i Comuni di ‘pianura est’, ‘pianura ovest’ e ‘agglomerato di Bologna’ (qui l’elenco dei Comuni).

È quanto emerge dal nuovo bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae).

Disposti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Misure emergenziali: come funziona il bollettino

Il Bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo.

Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per le polveri fini PM10 in almeno una stazione della provincia.

Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione.

La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.

Piano per la qualità dell’aria in Emilia-Romagna

Restano sempre valide in Emilia-Romagna le misure per tutelare la qualità dell’aria attivate dal 1 ottobre 2024 e che dureranno fino al 31 marzo 2025.