Blocco treni Bologna – Milano oggi: ritardi e cancellazioni. Ecco cosa sta succedendo

Parma, 1 giugno 2024 – E’ ripresa parzialmente dalle 14 la circolazione dopo il blocco dei treni che ha colpito la linea Bologna Milano dalle 11,15 in seguito a un guasto della linea elettrica.

In diminuzione quindi i minuti di ritardo sui treni interessati passati dai 120 minuti a 40.

“Il guasto – secondo quanto annunciato in una nota – dovrebbe risolversi completamente intorno alle 16,15”.

Al lavoro ci sono i tecnici di Trenitalia intervenuti sul posto. Oltre ai ritardi alcuni convogli regionali hanno subito variazioni e cancellazioni.

A tale riguardo sono state attivate corse con bus tra Piacenza e Castelguelfo, tra Fidenza e Reggio Emilia e tra Parma e Suzzara.

Il racconto: l’odissea dei viaggiatori

Il guasto arriva in una vera e propria giornata da dimenticare. In mattinata, questa volta sulla linea Alta velocità Milano- Bologna la circolazione era stata rallentata in direzione Milano, dalle 8.40 fino alle 10.05 in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico poi riparato dai tecnici di Rfi.

Il guasto ha causato rallentamenti fino a 30 minuti per dieci treni Alta Velocità.

