Bonaccini e l’emergenza post alluvione: “Voglio fidarmi di Meloni ma per ricostruire servono i finanziamenti”

Bologna, 5 luglio 2023 – Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, dal governo filtra che le risorse per partire con la ricostruzione ci sono, oggi forse arriverà la bollinatura del Mef. Oltre due miliardi e trecento milioni euro in conto capitale, 500 milioni euro di aiuti alle imprese. Le tensioni di queste settimane la portano a non fidarsi?

"Evidentemente il vostro giornale ha più informazioni di noi, perché al momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Il Tavolo permanente guidato dal ministro Musumeci è fermo alla prima convocazione di ormai tre settimane fa. Mai più riconvocati, né più ricevuta una sola telefonata dal ministro. Ciò detto, servono 1,9 miliardi per gli interventi più urgenti. E alcune centinaia di milioni per attivare le prime risposte per le imprese. Esattamente ciò che avevamo consegnato come richiesta. Non commento cifre ufficiose".

Il decreto di nomina di Figliuolo a commissario per la ricostruzione ancora manca, ma la nomina è certa. Questo ritardo che cosa comporta? Ci saranno sovrapposizioni fra lei, commissario all’emergenza, e la nuova struttura?

"Ringrazio il generale per essere venuto subito, senza attendere la sua nomina che ancora non c’è. Dagli incontri di lunedì esco un po’ più rinfrancato: non solo per la serietà e la disponibilità con cui ha visionato il territorio colpito, incontrato prima i presidenti delle Province e poi le associazioni economiche e sindacali; ma perché ha potuto toccare con mano la mole dei lavori che dovremo realizzare in pochi mesi e il tempo perso che dovremo recuperare. A oggi non manca solo il suo decreto di nomina e le risorse che servono, ma anche le norme che debbono definire il suo mandato e le procedure speciali a cui potrà ricorrere. In ogni caso, voglio essere fiducioso che ciò avverrà già nelle prossime ore. Io voglio fidarmi di Giorgia Meloni e di quello che disse venendo qui".

Liste degli interventi: per FdI sono gonfiate e vengono inserite opere non urgenti oppure in aree non alluvionate o con danneggiamenti pregressi. Come la mettiamo?

"Se il tempo che si utilizza per la propaganda politica lo si impiegasse per dare risposta agli alluvionati saremmo a buon punto. In una settimana abbiamo dettagliato un elenco di 6mila interventi, vediamo quanto impiegano a riscontrarci questo lavoro. Abbiamo illustrato tutto al generale e il Dipartimento nazionale di Protezione civile sta lavorando con noi: mi interessa questo, non cosa commentano questo o quel parlamentare. Come hanno ribadito i sindaci, il nostro referente è il commissario".

Imprese o famiglie? Su cosa partirete con Figliuolo?

"Per le famiglie abbiamo già sperimentato, per la prima volta in Italia, un primo contributo fino a 5mila euro in tempi stretti e i primi bonifici sono già in marcia. Vorremmo fare lo stesso con le imprese, ma abbiamo bisogno di uno stanziamento nazionale. Ma è altrettanto essenziale poter dire a famiglie e imprese cosa periziare e in che tempi e in che modalità gli indennizzi saranno riconosciuti".

Condivide la richiesta di alcuni sindaci di portare la sede della struttura commissariale in Romagna?

"I sindaci hanno chiesto vicinanza e un rapporto costante. Una ricostruzione non la si fa per telefono da Roma. E occorre personale per irrobustire non solo la squadra del commissario, ma la capacità tecnica di tutti i soggetti attuatori del territorio. Col sisma facemmo così. Aspettiamo le risposte del Governo".

Non ha lesinato critiche al Governo, dai ritardi al tema delle risorse. Ma lo scontro totale non è una strategia perdente? Esiste un terreno comune da cui ripartire?

"Questa domanda non la deve fare a me: l’Emilia-Romagna collabora da 11 anni per la ricostruzione post sisma e lo ha fatto con ben sette governi consecutivi, dei più diversi orientamenti politici. Con risultati a detta di tutti molto positivi. E questo Governo mi ha nominato pochi mesi fa commissario alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, che servirà a tutto il paese. Perché li andavo bene e qui no? È la prima volta da quando sono presidente che vedo usare un’emergenza nazionale come strumento di battaglia politica. Ciò detto io sono qui e collaborerò fino in fondo con Figliuolo per il bene dei concittadini, che è l’unica cosa che mi interessa".

Intanto De Luca attacca, Schlein si difende. Queste polemiche personali non rischiano di danneggiare ulteriormente il Pd?

"Litigare a mezzo stampa di certo non porta consenso, la nostra gente ci chiede proposte, non polemiche: per esempio, quella avanzata finalmente in modo unitario dalle opposizioni sul salario minimo legale, mentre si rafforza la contrattazione collettiva, una battaglia di civiltà. Spero si possa fare altrettanto sulla sanità pubblica".

Vi troverete a Cesena, il 21 e 22 luglio. Che messaggio volete dare?

"Abbiamo scelto Cesena come atto concreto di vicinanza a chi ha sofferto e per aiutare a mantenere i riflettori accesi sulle conseguenze dell’alluvione. L’evento del 21-22 luglio non sarà un incontro di corrente, non c’è nessuna cospirazione. Ragioneremo di Pd, di Italia ed Europa, per costruire un partito più grande e per offrire al Paese un’alternativa di governo che parta dalle proposte. Per questo Elly è la prima persona che ho invitato".