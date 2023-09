Caccia Emilia Romagna 2023/24, prolungato il calendario venatorio: le novità

Bologna, 27 settembre 2023 - Novità per il calendario venatorio Emilia Romagna 2023-2024. Dopo il rinvio della stagione di caccia al 1 ottobre voluto dal Tar, ora è deciso: la caccia alla selvaggina stanziale sarà prolungata fino al 10 dicembre. È quanto stabilito dalla Regione dopo il parere positivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha dato l’ok al prolungamento di una settimana in più per il periodo di caccia a lepre, fagiano, starna e pernice rossa. Approvata inoltre, sempre dal 1 ottobre, la caccia al moriglione o anatra tuffatrice. Ecco tutte le novità.

Il nuovo calendario venatorio in Emilia Romagna

La Regione ha inoltre presentato un appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar di Bologna che ha costretto la Regione Emilia Romagna a modificare la data di apertura di stagione della caccia dal 17 settembre al 1 ottobre. Il ricorso che verrà presentato punterà sui periodi di apertura e chiusura e sulle giornate aggiuntive di caccia per il periodo ottobre-novembre.

“A seguito dell’ordinanza del Tar, che bloccava le giornate di settembre, avevamo preso l’impegno - spiega l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi - su questa richiesta, per compensare almeno sulla caccia stanziale il periodo perso”. La Giunta ha inoltre approvato il prelievo venatorio del moriglione, già a partire dal prossimo 1 ottobre sulla base del Piano di gestione nazionale della Conferenza Stato-Regioni. “Una richiesta - prosegue Mammi – che proveniva del mondo venatorio che siamo riusciti a reintrodurre”.

Ricorso al Tar e udienza anticipata

Contestualmente la Regione ha presentato anche una richiesta per anticipare l’udienza contro l’ordinanza del Tar di Bologna entro dicembre e non a marzo 2024, istanza presentata già allo stesso Tar il 21 settembre scorso. La motivazione, aveva spiegato l’ente regionale in una nota, sta nel fatto che lo stesso calendario era stato presentato e approvato nella stagione venatoria precedente, senza alcuna prescrizione cautelative che invece sono state introdotte quest’anno.