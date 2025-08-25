Calendario scolastico 2025/26: in Emilia Romagna sarà l’ultimo ‘tradizionale’?

Bologna, 25 agosto 2025 – Quando inizia la scuola? In Emilia Romagna, la campanella suonerà lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026. Dagli istituti comprensivi alle superiori passando per la formazione (IeFP), si torna in classe. Saranno poi i singoli Consigli di Istituto a valutare, in assoluta autonomia, giorni di vacanze extra o sospensioni delle attività didattiche.

Verso il nuovo calendario scolastico?

Una campanella che fa discutere con tanto di richieste di anticipo per il rientro in classe e di posticipo per la chiusura dei libri. In Regione, cui spetta il compito di stabile le date, si aprirà la discussione da cui dovrebbe uscire il nuovo calendario, forse, in vigore dall’anno 2026-2027

I ponti per i fine settimana lunghi

Secondo le date ufficiali, non si profilano grandi ponti: le lezioni saranno sospese anche in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, che però cade di domenica, delle vacanze natalizie da mercoledì 24 dicembre 2025 a mercoledì 6 gennaio 2026 e delle vacanze pasquali da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026.

Vacanza anche per il santo patrono che, a Bologna (San Petronio), cade sabato 4 ottobre. Ed ancora, il 25 aprile, la Liberazione, che cade di sabato, mentre il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, di venerdì. Infine, la festa della Repubblica, il 2 giugno, sarà di martedì.

Nidi e scuole dell’infanzia comunali di Bologna

A Bologna, i nidi e le materne comunali hanno date di inizio e fine differenti rispetto allo Stato. Per quanto riguarda i ponti, il Comune terrà chiuse le sue scuole anche lunedì 1 giugno.

Nidi d'infanzia comunali:

data inizio delle attività educative: lunedì 8 settembre 2025 (compresi il Polo per l'infanzia Pezzoli, il Piccolo gruppo che cresce Roselle, il Piccolo gruppo che cresce Alpi/Baroncini);

data termine delle attività: venerdì 21 luglio 2026 (con iscrizione individuale settimanale per il servizio che va dall’1 al 21 luglio).

Scuole dell'infanzia comunali:

data inizio delle attività didattiche: mercoledì 3 settembre 2025;

data termine delle attività: martedì 30 giugno 2026.

Centri per bambini e famiglie/Servizi educativi territoriali:

L’apertura verrà articolata sulla base di specifica programmazione delle attività indicativamente dal mese di ottobre.