Calendario scolastico, ecco come sarà dal 2026-2027. Conti: “Ma niente strappi”

Bologna, 5 maggio 2025 – Al via gli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza a Bologna dal 22 maggio al 6 giugno. Lo annuncia l’assessora regionale alla Scuola e alle Politiche per l’infanzia Isabella Conti, mettendo al centro il tema dell’impatto dei device digitali su bambini e ragazzi. E anche la tanto chiacchierata riforma del calendario scolastico, che cambierà a partire dall’anno 2026-2027: le modifiche caldeggiate da diverse associazioni trovano sostanzialmente d'accordo l’assessora (inizio a settembre qualche giorno prima, conclusione a giugno qualche giorno dopo una pausa a metà anno per 'ricaricare le pile'), ma dovranno essere condivise con tutti i soggetti coinvolti, compresi gli operatori turistici della riviera romagnola. "Il tema del calendario sta a cuore anche a me", premette Conti.

Dalla prima edizione degli Stati Generali, a cui è stato inviato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oltre a sociologi, pedagogisti, professori ed esperti, uscirà anche una iniziativa legislativa: una proposta di legge alle Camere per spingere lo Stato a vietare gli smartphone ai giovanissimi. La proposta era già stata avanzata in campagna elettorale dall'attuale assessora Conti, ma - rilancia - “mi piacerebbe fosse il frutto di una riflessione collettiva. C’è urgenza di intervenire anche in sede legislativa”, ricordando come l’ex ministra Marianna Madia - che sarà ospite agli Stati Generali - abbia già in cantiere una proposta di legge bipartisan proprio per limitare gli smartphone ai più piccoli.

Obiettivo dell’Emilia-Romagna è frenare il disagio e le certificazioni a carico di ragazzi sempre più piccoli, compiendo passi "radicali, ma necessari”, sintetizza Conti. Uno dei questi è vietare gli smartphone sotto una certa età, anche nelle scuole. L'idea è intanto quella di formare i pediatri "sul rischio di esporre i bambini ai device digitali” e di avviare una campagna di sensibilizzazione, con incontri formativi rivolti anche ad insegnanti e famiglie. Conti pensa anche ad un freno deciso a ludopatia e pornografia online ("Va accertata l'età, bisogna togliere anominato e gratuità”).

I dati sulla psichiatria infantile

L’assessora, però, precisa: ”Sarebbe sbagliato colpevolizzare i genitori perché lasciano gli smartphone ai bambini, ma dobbiamo fare capire cosa significa esporli a questi dispositivi in tenera età. Se staranno davanti agli schermi non saranno cittadini, ma consumatori". I dati sulla psichiatria infantile, del resto, sono impietosi: dal 2010 ad oggi abbiamo avuto un aumento esponenziale dei ricoveri, del 183%, mentre i disturbi d'ansia sono cresciuti del 265%, quelli alimentari del 483%”.

La riforma del calendario scolastico

Conti torna anche sul tema della rivoluzione del calendario scolastico, una proposta che le sta molto a cuore, dice, ma ci vuole “il giusto tempo”. E a chi le chiedeva come mai non sia intervenuta subito, posticipando la fine delle lezioni a giugno e anticipandola a settembre, come chiedevano diverse associazioni di genitori, risponde che serva “creare dei momenti di condivisione con tutte le parti in gioco. Tanti genitori e insegnanti ci hanno scritto perché sono preoccupati per le alte temperature che ci sono a giugno dentro le scuole e allo stesso tempo abbiamo tante realtà di stakeholder del mondo economico nella nostra Riviera e altre realtà turistiche e ricettive che hanno la preoccupazione di non vedere più quelle famiglie che, anticipando la scuola, potrebbero anticipare anche il rientro della vacanza”. Da qui serve un piano complessivo e “va pensato come strutturare le scuole perché siano più vivibili anche con temperature elevate”.

"Quando in commissione ho parlato di 'spring break' tra primo e secondo quadrimestre mi sono presa l'impegno di coinvolgere tutti gli stakeholder interessati per arrivare ad una modifica del calendario tra tutte le parti in gioco – insiste Conti –. Ad esempio ci sono insegnanti che ci dicono che hanno scuole già molto calde a giugno. Per questo dobbiamo pensare a come adattare le scuole, e io ho anche la delega all'edilizia scolastica, per fare una settimana in più a giugno, lo stesso vale per l'anticipazione di qualche giorno a settembre. Ma abbiamo anche un mondo economico, penso alla riviera romagnola, che ha legittime preoccupazioni e va rassicurata".

Il congresso Pd

Sempre più difficile il bis di Federica Mazzoni alla guida del Pd bolognese. Anche Isabella Conti sollecita infatti un "bel percorso collettivo e condiviso" in vista del congresso provinciale previsto a giugno. Conti non fa nomi, ma guarda alla strada unitaria, con la ricerca di una figura di sintesi tra le due principali anime del partito a Bologna, quella legata al sindaco Matteo Lepore e quella dei 'riformisti' che vogliono una discontinuità rispetto agli anni di Mazzoni: "Non so oggi quale sia lo stato attuale dell'evoluzione del pensiero interno al partito, ma penso che la comunità del Pd abbia tutte le possibilità di individuare un nome condiviso e armonico che porti il partito in mezzo alle persone per risolvere i loro problemi quotidiani".

La polemica sull’Osteria del Sole

Se l'Osteria del Sole 'vieta' l'accesso ai bambini, l'assessora Conti pensa ad incentivare spazi destinati invece ad accogliere i più piccoli, sul modello del nord Europa. "Ho come l'impressione che ci stiamo tutti disumanizzando, siamo tutti meno pazienti e più stressati. Questa decisione penso sia l'esito di questa società disfunzionale che abbiamo creato, dove siamo sempre più insofferenti nei confronti dei bambini e i genitori non riescono a prendersene cura", dice Conti commentando durante una conferenza stampa in Regione la scelta del gestore

della celebre osteria bolognese di sconsigliare l'accesso ai genitori con figli piccoli. Invece, aggiunge Conti, "mi piacerebbe creare o sostenere degli spazi per bambini e per famiglie, come succede in nord Europa".