Carabinieri forestali: “Incendi, allarme incuria. Cresce il bracconaggio”

Bologna, 16 agosto 2025 – Tengono d’occhio fiumi e boschi, pattugliano la natura mentre i colleghi dell’Arma territoriale controllano le strade di paesi e città. Dal rischio di incendi alle discariche abusive, dalla sicurezza idrogeologica al bracconaggio, alla frequentazione dell’ambiente da parte dei turisti, l’estate dei carabinieri forestali è la fase dell’anno dove l’impegno si allarga. Il comandante della Regione Emilia Romagna, Gaetano Palescandolo, racconta come e dove intervengono i custodi che tutelano la natura.

Come si struttura d’estate l’attività antincendio, tema che allarma l’Italia?

“La Regione ha istituito una sala operativa affidata a noi carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile operativa 24 ore su 24 che raccoglie segnalazioni e allarmi.I carabinieri forestali svolgono rilievi tecnici per comprenderne l’origine dei roghi”.

Quanti sono gli incendi registrati fino ad oggi?

“Nel 2025 i roghi boschivi in regione sono stati 40, dei quali 16 nel primo semestre, 16 in luglio e 8 in agosto. Gli incendi che hanno interessato vegetazione di ambiti agricoli e non forestali sono stati 170 nel primo semestre e 226 a luglio”.

Casi dolosi o colposi?

“Dei 32 incendi fino a luglio il 59% è dovuto a comportamenti

imprudenti ma senza volontà di innescare. Nella metà dei casi abbiamo individuato gli autori. In 12 casi l’origine è dolosa, ma solo in un caso è stato individuato l’autore. Quasi la metà degli eventi si concentra nella provincia di Bologna (15 su 32). Seguono le province di Modena, con 5 incendi boschivi (16%), Piacenza e Forlì-Cesena con 4”.

Controlli a Ferragosto?

“Abbiamo rafforzato, in particolare nel Bolognese, la prevenzione degli incendi boschivi, con 12 pattuglie. Sono sotto osservazione soprattutto le aree per il barbecue”.

Fuoco a parte, nei primi sei mesi dell’anno quanti interventi avete effettuato?

“Abbiamo svolto 6.702 controlli di vario genere, con 446 violazioni in ambito amministrativo pari ad un importo di 260.343 euro. Sono stati inoltre rilevati 72 illeciti penali con 38 segnalazioni di persone all’autorità giudiziaria”.

Il bracconaggio è diffuso?

“Eseguiamo controlli su caccia e pesca. Un nodo preoccupante è il bracconaggio ittico soprattutto nell’area del Delta del Po, a Ferrara e nei canali della pianura, anche all’interno di aree protette. Agiscono bande dell’Est Europa che provengono dall’area Nord del Danubio”.

La situazione idrogeologica?

“I carabinieri forestali agiscono in collaborazione anche con l’ente post alluvione guidato da Fabrizio Curcio. Talvolta ci vengono segnalate situazioni a rischio, come accumuli di rifiuti o legname nei fiumi e nei torrenti. La manutenzione idrogeologica spesso in montagna è trascurata”.

Tutela degli animali?

“Dall’inizio dell’anno abbiamo effettuato 454 controlli e rilevato 176 illeciti con sanzioni per 23mila euro. A Forlì sono state denunciate tre persone per aver detenuto 11 esemplari di tartaruga “testudo hermanni” e parti di esse (carapaci) senza documentazione. A Ravenna sono stati sequestrati 42 esemplari tra fanelli, fringuelli, capinere, verdoni, lucherini, verzellini, peppole, pettirossi”.

Moto e veicoli fuoristrada in collina e Appennino, la circolazione è libera?

“Il transito è consentito solo su alcuni percorsi segnalati”.