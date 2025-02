Case popolari in Emilia Romagna, battaglia sui criteri: "Bisogna favorire i residenti storici"

Bologna, 12 febbraio 2025 – Bilanciare meglio i punteggi, per evitare ingiustizie. Ovvero, mettere mano alle norme di accesso all’Erp in Emilia-Romagna puntando sul criterio della residenzialità storica all’interno del Comune di appartenenza. La proposta arriva dalla Lega con un progetto di legge regionale depositato dal consigliere Tommaso Fiazza con l’assenso della ex candidata alla presidenza della Regione, Elena Ugolini, che punta a modificare l’attuale normativa in vigore dal 2001.

Proposta della Lega per modifica normativa sugli alloggi

"Il tema della casa è centrale nel nostro programma di mandato – sostiene Elena Ugolini - . Questa è una prima azione legislativa per iniziare ad affrontare il problema garantendo gli alloggi in base a criteri che tengano conto di valori come la residenzialità storica all’interno del Comune, il disagio abitativo, economico e la tipologia di nucleo familiare".

Per garantire un accesso più equo alle oltre 50mila case popolari in Emilia-Romagna, la Lega guarda all’ordinanza del tribunale di Ferrara del 2021 che ha indicato di prevedere nelle assegnazioni degli alloggi la valorizzazione del fattore legato alla residenza storica all’interno del territorio comunale fissando un massimale che non superi gli altri indicatori di disagio abitativo.

Case popolari in Emilia Romagna: età degli intestatari e nuclei familiari

"Gli alloggi devono andare a chi ne ha davvero bisogno, senza distorsioni nei criteri di assegnazione. Per questo proponiamo una modifica a favore di chi, dopo aver contribuito per anni all’interno della comunità in cui è cresciuto e ha vissuto, si trova in una condizione di necessità e ha bisogno di una risposta in termini abitativi. La nostra proposta vuole dare ai Comuni la possibilità di definire i migliori criteri per risolvere le criticità legate all’assegnazione della casa pubblica - sostiene il consigliere della Lega Tommaso Fiazza, ex sindaco di Fontevivo in provincia di Parma e presentatore del progetto - . L’esperienza maturata nel mio Comune ci ha mostrato che è possibile ottenere risultati concreti e positivi con un sistema che guarda alle reali necessità delle persone, lasciando margini di decisione ai Comuni e ai sindaci che ben conoscono il territorio. La nostra proposta ha un obiettivo importante perché punta a bilanciare meglio i punteggi, evitando le ingiustizie".

Riserva del 10% degli alloggi per le forze dell’ordine

Tra le altre novità del progetto emerge il riconoscimento di una riserva del 10% degli alloggi pubblici a favore delle forze dell’ordine in servizio in Emilia-Romagna. "Garantire questa disponibilità ai tanti che prestano servizio lontano da casa è un modo per aiutarli a portare qui anche le loro famiglie – sostiene Elena Ugolini - . Dobbiamo garantire che chi si occupa della nostra sicurezza abbia una casa dignitosa, soprattutto nelle città dove la domanda abitativa è alta e gli alloggi di servizio sono insufficienti. Qualora gli alloggi non fossero assegnati, la proposta prevede di renderli nuovamente disponibili in graduatoria".

Condivisione dei criteri di assegnazione delle case

Sulla necessità di una revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi Erp concorda anche l’assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia. "La legge demanda ai Comuni la definizione dei regolamenti per l’accesso agli alloggi – sostiene -. Ben venga se su questo tema si possano trovare criteri condivisi, che non possono però prescindere dalla necessità di avere come fattore principale quello del reddito".