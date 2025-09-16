Cau, svolta in arrivo: “I medici dell’emergenza devono poter far interventi sul territorio”

Bologna, 16 settembre 2025 – Attualmente i medici operativi al Cau lavorano all’interno dell’azienda sanitaria e lì devono rimanere anche se succedono emergenze. Invece i medici dell'emergenza devono poter uscire dai Cau per soccorrere pazienti nella zona di competenza. È un fatto "di buon senso", secondo l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Massimo Fabi. Il fatto che questi medici non possano uscire a fare interventi sul territorio, ricorda l'assessore, "è stato definito all'interno di un accordo con quelle organizzazioni sindacali". Ma un medico abilitato all'emergenza territoriale "che svolge una funzione di continuità assistenziale all'interno di un Cau a mio avviso, può benissimo intervenire sul territorio. Sarà così in futuro. Creeremo le condizioni perché questo possa avvenire", assicura Fabi, rispondendo oggi ad una domanda di Fdi sull'emergenza nell'Alto Frignano e anticipando un tema che in ogni caso presenterà al prossimo incontro coi medici di medicina generale.

Sui medici del 118 a Fanano

Sulla questione del ripristino a Fanano, sull'Appennino modenese, del medico del 118, avanzata nel question time da FdI, l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Massimo Fabi ha ribadito che la Regione "non attuerà mai modifiche dell'organizzazione del servizio che possano mettere a rischio la vita dei cittadini".

Fabi ha chiarito che, attualmente, l'area dispone di un'ambulanza infermieristica h24 a Fanano, di un'ambulanza infermieristica h12 a Sestola, di un'auto infermieristica h24 nell'Alto Frignano, di un'ambulanza infermieristica e di un'automedica h24 a Pavullo e dell'elisoccorso che è di base a Pavullo e in altre tre basi regionali. "Una configurazione che garantisce un rapporto di un mezzo di soccorso avanzato ogni 9.400 residenti, superando di gran lunga i parametri del decreto ministeriale 70 del 2015. A Fanano poi sono presenti una casa della comunità, un Cau e un ospedale di comunità per la gestione della bassa complessità e delle urgenze non tempo-dipendenti", ha continuato Fabi precisando che "i sindaci del territorio sono interlocutori fondamentali e a breve si terrà una conferenza territoriale socio-sanitaria: l'Ausl sta già incontrando i primi cittadini proprio per rassicurare in merito a questo assetto organizzativo".

I consiglieri di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti (primo firmatario) e Ferdinando Pulitanò, nell'interrogazione specificavano che "dal primo luglio l'Ausl Modena ha deciso di non rinnovare i contratti dei medici dell'emergenza territoriale operanti nella postazione di Fanano determinando la soppressione del servizio di emergenza avanzata con medico a bordo nell'area dell'Alto Frignano. Una decisione che ha suscitato forti critiche da parte di cittadini, associazioni, sindacati e amministratori locali, poiché comporta tempi di soccorso più lunghi e rischia di compromettere la gestione delle urgenze tempo-dipendenti in un territorio complesso e caratterizzato da viabilità difficile".