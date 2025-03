Chi ha paura del lupo? "Si fa troppo allarmismo. Conviverci è possibile" Il tecnico faunistico Luigi Molinari è nel team del Wolf Apennine Center: “Circa 3.500 esemplari in Italia, scendono in pianura per cacciare le nutrie. Casi sporadici di contatti con l’uomo, più frequenti le aggressioni di cani”