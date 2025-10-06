L’ex fidanzato di Chiara Petrolini: “Incinta? La vedevo svestita e non ho mai sospettato di nulla. Io avrei tenuto il bimbo anche da solo”

Parma – Samuel piange. Sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato coetaneo di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma) accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, racconta fra le lacrime la sua versione della storia. "Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita". E ancora: “Usavo raramente contraccettivi, ma non ci siamo mai posti il problema di un’eventuale gravidanza”. Samuel è il padre dei due bimbi uccisi e sepolti subito dopo la nascita.

Il fidanzamento, la separazione e il ritorno insieme

Chiara, presente in Aula, guarda per tutta la deposizione il ragazzo con cui è stata fidanzata: il loro, ricostruisce Samuel, era un rapporto simile a quello che possono avere due ragazzi appena ventenni, che non facevano troppi pensieri sul loro futuro. Il fidanzamento a 16-17 anni, la prima relazione interrotta nel 2022: “Quando è scoppiato il caso ci eravamo rimessi insieme, era il settembre 2023. Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa sua, ma non mi disse che era suo”. E infine: "Era molto presto per parlare di figli – continua la deposizione di Samuel - Eravamo giovani e se lo avessi saputo ne avremmo discusso, non sarei stato contro al 100%. Se Chiara avesse voluto avrei tenuto il bimbo anche da solo, non gli avrei fatto fare quella fine". Granelli nei mesi scorsi ha provveduto a dare ai due figli un nome (Angelo Federico e Domenico Matteo) e a firmarne l’atto di nascita e di morte, dopo averli riconosciuti.

"Molto provato, non riesce a darsi una spiegazione”

Samuel evita sempre lo sguardo di lei, che esce dall'aula solo quando vine mostrata la foto di uno dei neonati. "È decisamente molto provato, aspettava di dover ripercorre tutto, sta facendo molta fatica a ricostruire questi fatti, ha difficoltà a comprendere come sia stato possibile", commenta al termine dell'udienza l'avvocata Monica Moschioni, legale di Samuel Granelli. “Quella che emerge era una Chiara inaspettata per tutti. Tutti i contributi – spiega – portano a una Chiara insospettabile, che non dava idea di arrivare a queste cose, quindi il contributo principale lo darà la perizia. Samuel non riesce a darsi una spiegazione, per lui è una verità molto complicata da digerire".

La deposizione di Chiara Petrolini e la perizia psichiatrica

Il processo a Parma sta ricostruendo i contorni di una vicenda che ha ancora molti punti oscuri. Perché una ragazza apparentemente normale (che da oltre un anno è agli arresti domiciliari) avrebbe dato alla luce, ucciso e seppellito nel giardino di casa due neonati, uno nel maggio 2023, l'altro nell'agosto del 2024 senza dire niente a nessuno e senza che nessuno si accorgesse delle sue gravidanze? Qualche risposta potrebbe arrivare dalla sua disposizione, che non è ancora stata fissata, e dalla perizia psichiatrica, per la quale è stato conferito l'incarico, e che nei prossimi mesi dovrà dire se Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere.

"Un progetto che viene compiuto fino alla fine”

Secondo Anna Bonifazi, psicoterapeuta e colonnello dei carabinieri del Racis, si è di fronte "a omicidi ad escalation asimmetrica, c'è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un progetto che viene compiuto fino alla fine, anzi con una fase successiva di tentativo dell'autore di rimanere impunito. C'è serialità, c'è logica, un passaggio all'atto non bizzarro, non c'è alcuna azione che possa apparire non finalizzata". Un comportamento seriale insomma, come quello che avviene nella mente di un serial killer.

La testimonianza dell’amico di Chiara

Qualche dubbio, su quei bambini, Chiara Petrolini probabilmente l’ha avuto. O, almeno, è quello che assicura un amico della ragazza chiamato a testimoniare in aula nel processo che vede l’ex babysitter, oggi 22enne, imputata per duplice omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Presente in aula anche l’ex fidanzato e padre dei due bimbi. "Mi ha detto che non sapeva cosa cosa fare – racconta Riccardo C. ai giudici –, c'erano momenti in cui l'avrebbe tenuto altri no, non voleva precludersi la possibilità di essere madre ma è andata come è andata". Riccardo ribadisce quello che sembra una delle cose più difficili da credere: nessuno si è mai accorto delle due gravidanze. Ma quando il caso è esploso, con il ritrovamento dei due piccoli corpi nel guardino della villetta di Traversetolo, Chiara qualche parola di giustificazione l’ha data agli amici increduli: “Mi ha detto che si aspettava che da parte nostra ci fosse una domanda relativa alla gravidanza proprio perché pensava che si notasse dal punto di vista fisico l'effettiva condizione in cui era. Sperava che notassimo qualcosa".