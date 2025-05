Chiara Petrolini e l’ex fidanzato faccia a faccia in tribunale

Parma, 16 maggio 2025 – In aula c’è anche il padre di quei due bimbi che il mondo non l’hanno neanche visto. Oggi il Gup deciderà se rinviare a giudizio Chiara Petrolini che è accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere in relazione alla morte dei neonati che aveva appena partorito, da sola e in segreto. Uno trovato due giorni il parto il 7 agosto 2024 per caso dalla nonna e l’altro scoperto solo dopo, durante scavi nel giardino della villetta di Traversetolo, ma in realtà nato nel maggio 2023.

Il padre di entrambi i bimbi – lo ha stabilito con certezza l’esame del Dna – è l’ex fidanzato Samuel che oggi ha voluto essere presente in tribunale assieme alla mamma Sonia.

I due ex fidanzati si trovano contrapposti nell'aula a porte chiuse davanti al Gup Gabriella Orsi, che deve decidere sul rinvio a giudizio per la ragazza, con lui parte civile.

Poco prima da un altro accesso erano arrivati Samuel e la mamma Sonia che ha sempre ribadito la volontà del figlio di tenere i neonati qualora avesse saputo della gravidanza di Chiara, è arrivata in tribunale incappucciata.

Chiara Petrolini è entrata dall'ingresso della Procura, sul retro dell'ufficio giudiziario, insieme al suo avvocato Nicola Tria. Viene dalla villetta dove abita con i genitori, qui si trova ai domiciliari dal giorno del suo arresto. Nonostante i ricorsi della Procura, pochi giorni fa la Cassazione ha confermato che la ragazza non deve andare in carcere. Sebbene – come sottolinea la Suprema corte – sia dotata di una "elevatissima capacità mistificatoria ed una non comune determinazione criminale" non ha senso aggravare il regime detentivo in quanto i fatti "si sono svolti" in "condizioni non più presenti né ripetibili".