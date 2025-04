Chiara Petrolini rinviata a giudizio per l’omicidio dei due neonati Fissata dal Gup l’udienza preliminare per il 16 maggio. Per gli inquirenti la ragazza di Traversetolo avrebbe premeditato le uccisioni dei due figli dopo due gravidanze di cui nessuno (nè i familiari, nè il padre dei piccoli) aveva saputo nulla