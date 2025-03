Quali sono le città dell’Emilia-Romagna con più ore di sole al mese, la classifica

Bologna, 17 marzo 2025 — Quali sono le città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole, e quali invece le meno illuminate? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha stilato una classifica prendendo a riferimento i dati di World Weather Online.

Per l’occasione, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese indicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze. Se le principali località sono al Sud, nella classifica ci sono anche alcuni comuni dell’Emilia Romagna, ben nove per la precisione.

La prima, al 21esimo posto, è Ravenna, che, secondo l’indagine, conta di 229 ore di sole mensili, per una temperatura media di 16 gradi e 143 euro come prezzo medio relativo alla casa vacanze nell’ultimo anno. Seguono poi Rimini e Modena al 23esimo e 24esimo posto.

La prima prima ha 227 ore di sole al mese, 16 gradi di temperatura e 150 euro di costi per le case.

La seconda invece 226 ore mensili, 14 gradi di media e lo stesso prezzo medio riguardo ai costi delle case vacanze nell’ultimo anno.

Quindi, al 29esimo posto, c’è Ferrara, con 223,8 ore di sole medie, 15 gradi di media e 116 euro.

Seguono quindi in classifica Parma (31esimo posto), Reggio Emilia (32esimo) e Bologna (33esimo).

La prima ha 223,1 ore mensili, 14 gradi di media e 119 euro per costi di case vacanze nell’ultimo anno. La seconda 222,4 ore solari al mese, la stessa temperatura media e 107 euro per prezzi.

Il capoluogo, invece, conta di 222,2 ore solari, 15 euro e 180 euro medi.

Ultima in classifica, infine, è la città di Piacenza, al 38esimo posto, che gode di 215,6 ore di sole, 13 gradi e 107 euro come prezzo medio relativo alla casa-vacanze nell’ultimo anno.

Le città di Bologna, Ravenna, Modena e Reggio Emilia sotto il sole

Le prime tre in classifica sono tre località delle isole, due in Sicilia (Catania e Siracusa) e una in Sardegna (Cagliari). La prima gode di 273,7 ore di sole al mese, 19 gradi di media all’anno e 104 euro come prezzo medio relativo alla casa-vacanze nell’ultimo anno.

Siracusa invece chiude seconda, ma vicinissima al Comune etneo, con 273,1 ore di sole, 19 gradi e 127 euro medi.

In Sardegna, a Cagliari, i cittadini sardi del capoluogo di regione godono di 267,8 ore di sole medie, 18 gradi di temperatura e 134 euro come prezzo medio relativo alla casa-vacanze nell’ultimo anno.

Al quarto e quinto posto si posizionano Andria (250,57 ore) e Bari (248,90), per la Puglia. In top-10 anche Pescara, al sesto posto, con 248,47 ore, seguita da Roma con 247,47 ore di sole al mese. Seguono Palermo (247,41 ore), Taranto (246,53 ore) e Sassari, che chiude la top 10 con 245,13 ore.

Oltre a Roma settima, unica grande città in top 10, Napoli si attesta al 12esimo posto con 242,89 ore di sole medie mensili, seguita da Messina al 13esimo (241,68 ore). Torino è la prima grande città del nord in classifica al 14esimo posto con 241,08 ore, davanti a Reggio Calabria che occupa la 16esimo posizione con 239,63 ore.

E Milano? Bisogna scorrere fino al 34esimo posto per trovarla. Nel capoluogo lombardo sono 220,08 ore di sole medie mensili. Ancora più in basso Firenze, che si posiziona al 43esimo posto con 211,90 ore.

Ultime in classifica le città di Prato (Toscana), Trento (Trentino) e Aosta (Valle d’Aosta). La prima gode solo di 206,3 ore mensili, 14 gradi di temperatura e un prezzo medio di 132 euro. La seconda 195,3 ore, 10 gradi e 153 euro, la terza e ultima in classifica 169,7 ore di sole, 7 gradi e 139 euro come prezzo medio relativo alla casa-vacanze nell’ultimo anno.

La classifica di Holidu è stata fatta estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città, per gli anni dal 2011 al 2025, disponibili sul sito del World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose, con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise e Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale.

Venezia è stata inclusa per rilevanza turistica e culturale e dato che il numero di abitanti del suo territorio comunale la rende una delle città più popolose d’Italia.

Ma nella tabella sono indicati solo gli abitanti del centro cittadino e delle isole, per meglio rappresentare il sentire comune.

A fini meramente informativi, sono stati anche inclusi il numero di abitanti per ciascuna località, la temperatura media annuale, nonché il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza per ogni località analizzata sul sito di Holidu.

In caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra due o più località, è stata data la precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.