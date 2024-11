Tra le migliori città universitarie anche quelle dell’Emilia Romagna: ecco la classifica

Bologna, 29 novembre 2024 – Parma è la decima migliore città universitaria italiana per studenti. Bologna si posiziona all’undicesimo posto, Modena segue al tredicesimo, mentre Ferrara si colloca al diciassettesimo. A penalizzare il risultato di Bologna sono i costi degli affitti, tra i più alti analizzati, con una media di 385 euro al mese. Modena e Ferrara, invece, beneficiano di affitti leggermente più accessibili, mentre Parma si distingue per un costo medio di 278 euro, il più basso nella regione Emilia Romagna.

Studenti in gruppo: tra le città universitarie migliori in Italia spicca Parma che entra nella top ten

L’indagine e i criteri di giudizio

Questo il quadro che emerge da un recente studio di BonusFinder Italia, che ha analizzato le migliori 47 città universitarie italiane valutandole in base a quattro fattori chiave: - prestigio universitario, basato sul ranking universitario mondiale 2024, che riflette l’eccellenza accademica delle migliori 2000 università del mondo; - costo degli affitti: utilizzando i dati di Immobiliare.it, sono stati raccolti gli affitti medi per stanze singole, fondamentali per gli studenti fuori sede; - caffè, divertimento e svago: grazie al portale TripAdvisor, è stato misurato il numero di bar e discoteche presenti in ciascuna città, per comprendere le opportunità di socializzazione e intrattenimento; - pasti veloci ed economici: come indicatore della disponibilità di opzioni accessibili, è stato considerato il numero di fast food in ogni città.

La top ten delle città universitarie italiane

La top ten è formata da Catania in vetta, argento per Torino e bronzo per Genova. Seguono Palermo, Padova, Napoli, Perugia, Verona, Pavia e Parma.

I punteggi nelle città dell’Emilia Romagna

Analizzando nel dettaglio le città dell’Emilia Romagna, questi sono i punteggi:

Parma vanta come media punti università (world ranking 2024) un punteggio di 75,6. Numero bar e club (locali) 34 e 10 fast food disponibili. La media dell’affitto per stanza/posto letto è di 278 euro (Catania ha una media di 211 euro, Milano di 495 euro). Punteggio finale: 6,81 su 10.

Bologna media punti università 78,8, con 152 bar e club e 22 fast food. Ma la media dell’affitto per stanza/posto letto è di 385 euro al mese. Dato che pesa sul punteggio finale: 6,64 su 10.

Modena media punti università 73,9, con 47 bar e club e 13 fast food. La media dell’affitto per stanza/posto letto è di 299 euro. Punteggio finale: 6,42 su 10.

Ferrara media punti università 74 con 36 club e 7 fast food. La media dell’affitto per stanza/posto letto è di 286 euro. Punteggio finale: 6,12 su 10.