Come diventare volontari per l’alluvione in Emilia Romagna

Ravenna, 20 maggio 2023 - Mentre si contano ancora le vittime, restano persone da salvare e altre da assistere, la macchina del volontariato emiliano-romagnola si è messa in moto. La Protezione civile e i vari Comuni sono già attivi per reclutare e dispiegare i volontari: chiunque volesse dare una mano deve rivolgersi ai canali ufficiali.

Ecco un vademecum nelle zone più colpite dalle inondazioni, con i numeri di telefono e i link utili da poter contattare. Continua intanto l’allerta rossa, prolungata ancora fino alla mezzanotte di lunedì (‘rossa’ per criticità idraulica e ‘arancione’ per criticità idrogeologica). La priorità, ora, va data alla chiusura degli argini esondati, all’evacuazione di chi ancora si trovi in aree particolarmente a rischio e a un monitoraggio costante e attento della situazione. Restano attivi i punti di raccolta beni e indumenti.

Forlì-Cesena

Le zone del forlivese e del cesenate restano tra le più flagellate e si contano migliaia e migliaia di sfollati. A Forlì chiunque volesse dare il proprio contributo deve rivolgersi al sito web www.volontarisos.it, registrando i propri dati e scegliendo Forlì come Comune di riferimento. Sarà poi necessario il turno al quale ci si vuole iscrivere e selezionare gli eventuali posti disponibili, accedendo a tutte le restanti indicazioni. Il portale fornisce indicazioni utili anche per altri Comuni In ognuno dei punti di ritrovo sarà presente un operatore del Comune di Forlì che fornirà indicazioni precise sulle modalità di intervento. Resta importante essere muniti di abbigliamento congruo, guanti, stivali o scarpe adatte, badili, spazzoloni spingiacqua o attrezzatura idonea. Per quanto riguarda Fiumana c’è il ‘Punto volontari’ nella sede della Pro loco in via Provinciale 29 (3343570070 |oppure 3356912316). Anche nella Piazza di Predappio Alta sarà attivato il ‘Punto Volontari’. Informazioni: 0543 921711. A Cesena negli ultimi giorni è stato attivato il numero per candidarsi: 0547 356466. E’ possibile utilizzare anche il modulo online all’indirizzo https://forms.gle/aKH1ht1tcvycvUtA7. A Gambettola è disponibile il Coordinamento della Protezione civile, impegnato a reclutare volontari direttamente nel punto in via Soprarigossa (all’altezza dell’incrocio con via Malbona). E’ attivo anche il numero di telefono 347 6100517.

Ravenna

Il Comune di Ravenna ha attivato un servizio email per i cittadini che vogliono impegnarsi come volontari: l’indirizzo è [email protected] ed è necessario lasciare nome, cognome, recapito telefonico, oltre a indicare quale tipo di aiuto si vuole offrire. Nel Comune di Sant’Agata sul Santerno la linea 3332478238 è attiva per segnalazioni, disponibilità all’aiuto e donazioni. A Cervia, il Comune ha invitato i volontari a iscriversi attraverso l’apposito modulo disponibile on line a questo indirizzo. Per quanto riguarda Faenza, sul sito del Comune si legge come in questi giorni si aprirà “la possibilità di far parte di un grande progetto generale di partecipazione, attraverso strumenti digitali che aiuteranno a rispondere a tutte le richieste e le esigenze” per volontariato e assistenza alla popolazione. Infine, a Russi, è attivo il servizio telefonico per offrire un aiuto al numero 0544 587647 (referenti Sonia e Elena).

Gli altri canali

A Bologna le adesioni per chi volesse candidarsi come volontarie hanno raccolto oltre quattromila adesioni in pochissime ore e al momento sono state chiuse dal Comune. Chi fosse già iscritto verra contattato secondo le varie esigenze: a partire dalle aree in cui la situazione di emergenza è più stabile, i volontari interverranno sia a Bologna che nei Comune della cinta metropolitana, in coordinamento con i vari sindaci del territorio. La Regione Emilia-Romagna ha invece attivato il numero verde 800 024664, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, per qualsiasi tipo di segnalazione (compreso il voler dare il proprio contributo come volontario).