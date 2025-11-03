Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino. La mamma: “Lei non lo voleva più”

Bologna, 3 novembre 2025 – E’ accusato di omicidio volontario e aggravato il ragazzino ed ha solo 16 anni. E’ alle fasi finali, davanti al tribunale dei Minorenni di Bologna, il processo per la morte di Aurora Tila, morta a 13 anni a Piacenza. La ragazzina, che aveva una relazione (che cercava di interrompere) con quello che oggi è l’imputato, è precipitata il 25 ottobre del 2024 da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la madre e la sorella più grande.

Le ultime parole di Tila: “Non puoi farmi questo”

Lui, allora quindicenne, si è sempre dichiarato innocente, ma contro di lui ci sono testimonianze e anche un video. Secondo l'ipotesi accusatoria, il ragazzo avrebbe spinto Aurora dal balcone, colpendola poi alle mani con le ginocchia per farla cadere dopo che si era aggrappata alla ringhiera. Una scena raccontata anche da alcuni testimoni. E c’è anche il racconto di un compagno di cella dell’imputato che ha riferito di averlo sentito ammettere “di aver buttato giù la ragazza dal balcone, mentre lei gli diceva ancora una volta di amarlo”.

I colpi alle mani perché precipitasse

Quel giorno con lei, sul terrazzo, c’era l’ex fidanzatino, di due anni più grande. Fu proprio lui a dare l’allarme ma qualche giorno dopo venne poi arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Sempre secondo l’ipotesi accusatoria, il ragazzo avrebbe prima spinto Aurora dal balcone, colpendola poi alle mani con le ginocchia per farla cadere dopo che si era aggrappata alla ringhiera. Questa è la scena che hanno raccontato alcuni testimoni della tragedia e, durante l’autopsia, furono trovate lesioni sulle nocche della ragazzina.

La mamma di Tila: lei non lo voleva più

Per i difensori dell'imputato, invece, si sarebbe trattato di un incidente o di un gesto volontario. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di entrare in aula la madre di Aurora ha sottolineato che "al di là di uno squilibrio mentale" l'imputato "ha ucciso Aurora perché è un assassino di suo, è gente che nasce così. L'ha uccisa per gelosia? Può essere. Per possesso? Sicuramente per possesso perché lei aveva detto di no, non lo voleva più". Da parte sua l'avvocata Anna Ferraris si augura che il 16enne sia condannato "ad una pena superiore ai 15 anni, considerando anche l'aggravante dello stalking". Una volta terminata la discussione, già in giornata il giudice potrebbe emettere la sentenza.