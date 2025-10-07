Confetture a rischio botulino tra ragni e scarafaggi, piscine sporche: blitz del Nas negli agriturismi

Bologna, 7 ottobre 2025 - Agriturismo nel mirino del Nas (video): controlli in tutte le province. Dalle confetture prodotte irregolarmente alla manutenzione di piscine fino a condizioni igieniche critiche anche nella gestione di servizi ristorante: contestate sanzioni per un totale di oltre 8.000. Sequestrati anche 40 chili di conserve per un valore complessivo di circa mille euro. I controlli negli agriturismo sono stati intensificati nelle ultime settimane. Nel complesso la maggior parte delle strutture sono risultare in regola. Solo in tre circostanze sono state ravvisate criticità. Vediamo nel dettaglio le operazioni del Nas.

Controlli del Nas in vari agriturismi dell'Emilia Romagna: maxi sequestro di confetture nel Bolognese

Il sequestro delle conserve e il capanno con gli scarafaggi

In un agriturismo nel Bolognese, secondo quanto riscontrato dai militari venivano prodotte, confezionate e vendute di confetture e sciroppi di frutta in assenza di procedura HACCP, volta a garantire le corrette prassi di produzione e pastorizzazione al fine di aumentare i livelli di sicurezza e ridurre i rischi legati al potenziale sviluppo della tossina botulinica.

Tali prodotti, congiuntamente a decine di vasetti e bottiglie di vetro con i relativi tappi già usati pronti per essere riutilizzati in nuove produzioni di conserve, erano stoccati in un capanno in legno che versava in precarie condizioni igieniche, con presenza di polvere, sporco e anche di insetti, tra i quali ragni e scarafaggi. L'Ausl, su richiesta del Nas, ha disposto l’immediata chiusura e la sospensione dell’attività di produzione alimenti.

La piscina sporca e il cloro in eccesso

Nella stessa struttura i militari hanno diffidato il legale rappresentante alla continuazione dell’attività di balneazione in piscina a disposizione degli ospiti: risultava sporca, con la presenza sui bordi di uno spesso strato di alga verde non rimosso da tempo. Dall’esecuzione di multiple prove con test rapido a reagente chimico su campionamenti di acqua prelevati dalla piscina, sono risultati valori di cloro libero molto al di sopra del limite massimo consentito per la sicura balneazione: un eccesso di cloro può causare sintomi anche gravi. Inoltre è risultato assente il manuale di autocontrollo di gestione della vasca ed mancante il quotidiano prelievo delle acque della vasca da parte del gestore, per l’esecuzione delle previste multiple letture sulla regolarità dei parametri del Ph e del cloro libero. Delle criticità sono stati subito avvisati sindaco e competente ufficio Ausl per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

La cabina sauna non autorizzata

Oltre alle confetture sequestrate e alla piscina sporca, dai controlli del Nas è risultato che all’interno di un piccolo caseggiato in legno, era allestita una cabina sauna con stufa alimentata a legna. Un servizio avviato senza la preventiva presentazione di Scia al Suasp del comune ed in assenza del previsto Responsabile Tecnico. L’intera struttura è stata immediatamente interdetta all’utenza e sottoposta a sequestro amministrativo e segnalata anche al competente Comando dei Vigili del Fuoco per le verifiche idoneità della stufa e sull’adeguatezza dell’impianto di ventilazione.

Anche in questo caso, i controlli si sono concentrati sulla piscina di un agriturismo in provincia di Forlì-Cesena. Effettuati dei test rapido a reagente chimico su ripetuti campionamenti di acqua della piscina messa a disposizione dell’utenza, i militari hanno riscontrato valori di cloro libero pari a poco più di 0,0 mg/l, ovvero nettamente fuori scala considerato che il range del cloro libero per la balneazione è fissato tra 0,7 e 1,5 mg/l. L’acqua di una piscina non adeguatamente addizionata di cloro diventa ambiente ideale per la proliferazione biologica di batteri con conseguente grave rischio alla salute dei bagnanti, per questo i militari hanno fatto sgomberare la vasca e a diffidare il titolare alla continuazione della balneazione. Analogamente gli è stata contestata l’assenza della cartellonistica di pericolo e la porta lasciata aperta del vano tecnico, tra l’altro collocato a ridosso delle cabine spogliatoio e dell’area giochi per i bambini.

Infine in un agriturismo della bassa bolognese, oltre a sospendere l’attività di una piscina priva di autocontrollo e per la quale non era mai stata presentata la necessaria Scia presso il Suap del comune, venivano ravvisate e contestate critiche condizioni igieniche e molteplici disapplicazioni delle procedure Haccp nella gestione del servizio ristorante.