Consumo di suolo, i nuovi dati di Legambiente per l’Emilia-Romagna

Bologna, 14 giugno 2023 – Il consumo di suolo non intende arrestarsi e gli obiettivi assunti dalla Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della legge urbanistica regionale del 2017, non sono stati ancora raggiunti. Lo spiega Legambiente Emilia-Romagna durante la conferenza stampa di presentazione di un nuovo dossier dedicato allo stato del consumo di suolo, realizzato insieme ai circoli regionali dell’associazione ambientalista.

Il dossier mira alla sensibilizzazione dei cittadini sull’argomento, analizzando dati e informazioni sulla legge urbanistica, che ha ambiziosi obiettivi. Tra questi, la riduzione del 60% delle previsioni di crescita del suolo urbanizzato.

“Dall’approvazione della legge, testimoniamo che non si sono raggiunti gli obiettivi che prevedevano una netta riduzione del suolo – spiega Davide Ferraresi, presidente regionale di Legambiente -. Continuano a verificarsi proposte e progetti di nuova urbanizzazione, anche di dimensioni molto rilevanti sul territorio regionale, che la nuova legge urbanistica non è riuscita a contenere”.

Ne è un esempio il progetto della costruzione di un ipermercato a Lavino di Mezzo. Con il dossier, quindi, Legambiente censisce “una parte di questi episodi, con lo scopo di portare degli esempi di ciò che si è verificato in regione – continua Ferraresi-. Ci auspichiamo che si riduca il più possibile il consumo e che venga adeguato, cambiato anche lo strumento legislativo, con vincoli sempre maggiori all’utilizzo del suolo agricolo che oggi non sono stati posti in maniera così decisa da consentire la riduzione del consumo”.

Il Piano urbanistico generale

In più, a peggiorare la situazione, sono i Comuni che ancora non sono dotati del Pug – Piano Urbanistico Generale -, nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge. Da quanto emerge dai dati raccolti da Legambiente, dei 330 comuni regionali, a marzo 2023, erano solo 13 quelli dotati di Pug approvato; 117 comuni, invece, erano fermi alla ‘fase di studio preliminare’, ma 57 non avevano nemmeno presentato la richiesta. I restanti, infine, si collocavano in diverse fasi del percorso, senza però aver raggiunto il completamento. Solo nella provincia di Bologna, sono sei i Comuni che non hanno avviato il nuovo strumento.

Gli effetti dell’alluvione

Dopo l’alluvione che ha colpito il territorio regionale, “è fondamentale che si assuma una norma che preveda il saldo netto pari a zero per il consumo di suolo, per evitare la necessità di risarcire i danni che la cementificazione e la gestione passata del territorio hanno contribuito a determinare – segnala Legambiente Emilia-Romagna-. I fenomeni metereologici estremi hanno mostrato la necessità di ripensare la pianificazione del territorio allo scopo di ridurne l’artificializzazione e garantire più spazio per i fiumi”.

In più, “occorre favorire il recupero e il riutilizzo di edifici e aree impermeabilizzate abbandonate, operazione necessaria per ridurre la pressione sui suoli agricoli e su quelli naturali, consentendo interventi di rinaturalizzazione dei corsi fluviali per garantire un livello adeguato di sicurezza idrogeologica dell'intero territorio regionale, che gli eventi estremi delle ultime settimane hanno dimostrato essere particolarmente fragile ed esposto agli effetti del cambiamento climatico”, conclude l’associazione.